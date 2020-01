Peking podpíše čiastkovú obchodnú dohodu s USA, americké clá na čínske tovary by sa mali znížiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Čínsky vicepremiér Liou Che budúci týždeň vycestuje do Washingtonu, kde podpíše čiastkovú obchodnú dohodu s USA. Informovalo o tom vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu.Správa je prvým oficiálnym potvrdením, že Liou, ktorý je zároveň hlavný vyjednávač Pekingu v obchodných rokovaniach s USA, sa zúčastní na podpise dohody. Podľa hovorcu čínskej vlády sa delegácia na čele s vicepremiérom vo Washingtone zdrží od pondelka do stredy.Uzavretie tzv. fázy jedna obchodnej dohody oznámili USA a Washington 13. decembra. Dohoda predpokladá zníženie existujúcich amerických ciel na čínske tvary.Výmenou za to sa Peking zaviazal nakupovať z USA viac farmárskych produktov. Podrobnosti dohody zatiaľ ani jedna zo zúčastnených strán nezverejnila.