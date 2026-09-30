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30. septembra 2026

Boeing získal od Pentagónu kontrakt za 20 miliárd dolárov na novú generáciu stíhačiek


Tagy: Kontrakt Nová Generácia Pentagon Stíhačky

Nové lietadlá F/A-XX majú od 30. rokov nahradiť flotilu Super Hornetov a spolupracovať aj s bezpilotnými systémami. Pentagón vybral ...



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gettyimages 112716835 676x449 30.9.2026 (SITA.sk) - Nové lietadlá F/A-XX majú od 30. rokov nahradiť flotilu Super Hornetov a spolupracovať aj s bezpilotnými systémami.


Pentagón vybral spoločnosť Boeing ako dodávateľa novej generácie palubných stíhačiek pre americké námorníctvo v rámci kontraktu v hodnote 20 miliárd dolárov. Lietadlá F/A-XX majú od 30. rokov začať nahrádzať súčasné stíhačky Super Hornet.



Trump preferuje Boeing


Program Next Generation Air Dominance (Program vzdušnej nadvlády novej generácie) predstavuje už druhú veľkú zákazku na bojový systém šiestej generácie, ktorú Boeing získal počas druhej administratívy prezidenta Donalda Trumpa.

V marci 2025 spoločnosť vybrali aj na vývoj novej stíhačky pre americké vzdušné sily.

„Dodávať súbežne dve pokročilé stíhačky bolo vždy naším plánom a podľa toho sme aj investovali,“ uviedol šéf divízie Boeing Defense, Space & Security Steve Parker.

Rozčarovaný Northrop


Námestník amerického ministra obrany Michael Duffey označil F/A-XX za „kľúčovú a nevyhnutnú investíciu do národnej bezpečnosti USA a dlhodobých schopností vo vzdušnom boji“.

Technické podrobnosti zostávajú utajené. Boeing uviedol, že výrobná infraštruktúra pre program vzniká v jeho zabezpečenom závode v St. Louis.

O kontrakt súperila aj spoločnosť Northrop Grumman, ktorá nad výsledkom súťaže vyjadrila značné rozčarovanie.

Veľké očakávania


Námorníctvo očakáva, že nový systém zvýši dolet, odolnosť aj údernú silu a bude schopný spolupracovať s bezpilotnými prostriedkami.

„Ak sa schopnosť novej generácie palubného letectva nepodarí zaviesť načas, vznikne riziko pre vzdušnú prevahu, dosah úderov aj dlhodobú životaschopnosť operácií lietadlových lodí,“ varoval veliteľ námorných operácií admirál Daryl Caudle.

Akcie Boeingu po oznámení vzrástli o 2,4 percenta, zatiaľ čo akcie firmy Northrop Grumman klesli o 3,6 percenta.


Zdroj: SITA.sk - Boeing získal od Pentagónu kontrakt za 20 miliárd dolárov na novú generáciu stíhačiek © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kontrakt Nová Generácia Pentagon Stíhačky
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