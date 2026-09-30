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30. septembra 2026
Slovensko podľa Urbana Rusnáka roky uprednostňovalo lacné energie pred energetickou bezpečnosťou
Najlacnejšie riešenie nemusí byť podľa Urbana Rusnáka zároveň najbezpečnejšie. Slovensko podľa neho energetickú bezpečnosť dlhodobo nepovažovalo za prioritu. Slovensko v uplynulých desaťročiach ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Najlacnejšie riešenie nemusí byť podľa Urbana Rusnáka zároveň najbezpečnejšie. Slovensko podľa neho energetickú bezpečnosť dlhodobo nepovažovalo za prioritu.
Slovensko v uplynulých desaťročiach nepovažovalo energetickú bezpečnosť za dostatočnú prioritu a pri zabezpečovaní dodávok energií sa orientovalo predovšetkým na najlacnejšie riešenia. V relácii Okno do sveta na webe sita.sk na to upozornil bývalý generálny tajomník Energetickej charty a niekdajší veľvyslanec pre energetickú bezpečnosť Urban Rusnák.
„Ja sa zaoberám energetickou bezpečnosťou desiatky rokov a, bohužiaľ, na Slovensku, podobne ako v inej časti bezpečnosti, nebola to priorita,“ povedal Rusnák. Situáciu prirovnal k ďalším oblastiam bezpečnosti, do ktorých Slovensko podľa neho dlhodobo nedostatočne investovalo.
Pri energetike sa podľa Rusnáka vychádzalo z predpokladu, že existujúci systém funguje, a preto sa využívalo najlacnejšie dostupné riešenie. „Energetická bezpečnosť sa riešila: veď to funguje, veď ideme podľa toho najlacnejšieho riešenia, ktoré je. Hľadali sme to najlacnejšie riešenie, bolo také, ktoré tu bolo už postavené,“ uviedol.
Takýto prístup má však podľa neho svoje dôsledky. „Najlacnejšie riešenie nie je to najbezpečnejšie. Tak máme teraz výsledok toho,“ skonštatoval Rusnák. Zvýšenie odolnosti energetického systému podľa neho pritom niečo stojí a krajiny musia vytvárať podmienky na to, aby dokázali obmedziť účinnosť prípadného energetického nátlaku.
Energetické suroviny sa totiž podľa Rusnáka dlhodobo využívajú nielen ako obchodný tovar, ale aj ako zahraničnopolitický nástroj. Pripomenul, že už prvá ruská energetická stratégia po vzniku Ruskej federácie podľa neho pracovala s energetickými surovinami aj ako s nástrojom zahraničnej politiky.
Rusnák zároveň upozornil, že využívanie energetických dodávok ako nátlakového prostriedku nie je výlučne ruským fenoménom. Ako príklad uviedol ropné šoky zo 70. rokov. „To bola veľmi taká weaponizácia par excellence zo strany OPEC-u voči krajinám, ktoré podporovali Izrael v tom čase,“ povedal.
„Máme dlhú skúsenosť vo svete s weaponizáciou dodávok alebo teraz využitím dodávok energií ako nátlakového nástroja,“ skonštatoval Rusnák. Zodpovedné štáty sa preto podľa neho snažia vytvárať podmienky na zachovanie energetickej bezpečnosti a obmedzenie možnosti využívať dodávky surovín na nátlak voči krajine, jej ekonomike či obyvateľstvu.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko podľa Urbana Rusnáka roky uprednostňovalo lacné energie pred energetickou bezpečnosťou © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko v uplynulých desaťročiach nepovažovalo energetickú bezpečnosť za dostatočnú prioritu a pri zabezpečovaní dodávok energií sa orientovalo predovšetkým na najlacnejšie riešenia. V relácii Okno do sveta na webe sita.sk na to upozornil bývalý generálny tajomník Energetickej charty a niekdajší veľvyslanec pre energetickú bezpečnosť Urban Rusnák.
„Ja sa zaoberám energetickou bezpečnosťou desiatky rokov a, bohužiaľ, na Slovensku, podobne ako v inej časti bezpečnosti, nebola to priorita,“ povedal Rusnák. Situáciu prirovnal k ďalším oblastiam bezpečnosti, do ktorých Slovensko podľa neho dlhodobo nedostatočne investovalo.
Energetická bezpečnosť sa riešila
Pri energetike sa podľa Rusnáka vychádzalo z predpokladu, že existujúci systém funguje, a preto sa využívalo najlacnejšie dostupné riešenie. „Energetická bezpečnosť sa riešila: veď to funguje, veď ideme podľa toho najlacnejšieho riešenia, ktoré je. Hľadali sme to najlacnejšie riešenie, bolo také, ktoré tu bolo už postavené,“ uviedol.
Takýto prístup má však podľa neho svoje dôsledky. „Najlacnejšie riešenie nie je to najbezpečnejšie. Tak máme teraz výsledok toho,“ skonštatoval Rusnák. Zvýšenie odolnosti energetického systému podľa neho pritom niečo stojí a krajiny musia vytvárať podmienky na to, aby dokázali obmedziť účinnosť prípadného energetického nátlaku.
Energetické suroviny sa totiž podľa Rusnáka dlhodobo využívajú nielen ako obchodný tovar, ale aj ako zahraničnopolitický nástroj. Pripomenul, že už prvá ruská energetická stratégia po vzniku Ruskej federácie podľa neho pracovala s energetickými surovinami aj ako s nástrojom zahraničnej politiky.
Energetické dodávky ako nátlakový prostriedok
Rusnák zároveň upozornil, že využívanie energetických dodávok ako nátlakového prostriedku nie je výlučne ruským fenoménom. Ako príklad uviedol ropné šoky zo 70. rokov. „To bola veľmi taká weaponizácia par excellence zo strany OPEC-u voči krajinám, ktoré podporovali Izrael v tom čase,“ povedal.
„Máme dlhú skúsenosť vo svete s weaponizáciou dodávok alebo teraz využitím dodávok energií ako nátlakového nástroja,“ skonštatoval Rusnák. Zodpovedné štáty sa preto podľa neho snažia vytvárať podmienky na zachovanie energetickej bezpečnosti a obmedzenie možnosti využívať dodávky surovín na nátlak voči krajine, jej ekonomike či obyvateľstvu.
Celý rozhovor s Urbanom Rusnákom
Zdroj: SITA.sk - Slovensko podľa Urbana Rusnáka roky uprednostňovalo lacné energie pred energetickou bezpečnosťou © SITA Všetky práva vyhradené.
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