Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 30.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarolím
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

30. septembra 2026

Slovensko podľa Urbana Rusnáka roky uprednostňovalo lacné energie pred energetickou bezpečnosťou


Tagy: Energetická bezpečnosť Relácia Okno do sveta

Najlacnejšie riešenie nemusí byť podľa Urbana Rusnáka zároveň najbezpečnejšie. Slovensko podľa neho energetickú bezpečnosť dlhodobo nepovažovalo za prioritu. Slovensko v uplynulých desaťročiach ...



Zdieľať
urban rusnak 1 676x380 30.9.2026 (SITA.sk) - Najlacnejšie riešenie nemusí byť podľa Urbana Rusnáka zároveň najbezpečnejšie. Slovensko podľa neho energetickú bezpečnosť dlhodobo nepovažovalo za prioritu.


Slovensko v uplynulých desaťročiach nepovažovalo energetickú bezpečnosť za dostatočnú prioritu a pri zabezpečovaní dodávok energií sa orientovalo predovšetkým na najlacnejšie riešenia. V relácii Okno do sveta na webe sita.sk na to upozornil bývalý generálny tajomník Energetickej charty a niekdajší veľvyslanec pre energetickú bezpečnosť Urban Rusnák.

„Ja sa zaoberám energetickou bezpečnosťou desiatky rokov a, bohužiaľ, na Slovensku, podobne ako v inej časti bezpečnosti, nebola to priorita,“ povedal Rusnák. Situáciu prirovnal k ďalším oblastiam bezpečnosti, do ktorých Slovensko podľa neho dlhodobo nedostatočne investovalo.

Energetická bezpečnosť sa riešila


Pri energetike sa podľa Rusnáka vychádzalo z predpokladu, že existujúci systém funguje, a preto sa využívalo najlacnejšie dostupné riešenie. „Energetická bezpečnosť sa riešila: veď to funguje, veď ideme podľa toho najlacnejšieho riešenia, ktoré je. Hľadali sme to najlacnejšie riešenie, bolo také, ktoré tu bolo už postavené,“ uviedol.

Takýto prístup má však podľa neho svoje dôsledky. „Najlacnejšie riešenie nie je to najbezpečnejšie. Tak máme teraz výsledok toho,“ skonštatoval Rusnák. Zvýšenie odolnosti energetického systému podľa neho pritom niečo stojí a krajiny musia vytvárať podmienky na to, aby dokázali obmedziť účinnosť prípadného energetického nátlaku.

Energetické suroviny sa totiž podľa Rusnáka dlhodobo využívajú nielen ako obchodný tovar, ale aj ako zahraničnopolitický nástroj. Pripomenul, že už prvá ruská energetická stratégia po vzniku Ruskej federácie podľa neho pracovala s energetickými surovinami aj ako s nástrojom zahraničnej politiky.

Energetické dodávky ako nátlakový prostriedok


Rusnák zároveň upozornil, že využívanie energetických dodávok ako nátlakového prostriedku nie je výlučne ruským fenoménom. Ako príklad uviedol ropné šoky zo 70. rokov. „To bola veľmi taká weaponizácia par excellence zo strany OPEC-u voči krajinám, ktoré podporovali Izrael v tom čase,“ povedal.

„Máme dlhú skúsenosť vo svete s weaponizáciou dodávok alebo teraz využitím dodávok energií ako nátlakového nástroja,“ skonštatoval Rusnák. Zodpovedné štáty sa preto podľa neho snažia vytvárať podmienky na zachovanie energetickej bezpečnosti a obmedzenie možnosti využívať dodávky surovín na nátlak voči krajine, jej ekonomike či obyvateľstvu.

Celý rozhovor s Urbanom Rusnákom




Zdroj: SITA.sk - Slovensko podľa Urbana Rusnáka roky uprednostňovalo lacné energie pred energetickou bezpečnosťou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Energetická bezpečnosť Relácia Okno do sveta
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Boeing získal od Pentagónu kontrakt za 20 miliárd dolárov na novú generáciu stíhačiek
<< predchádzajúci článok
Trump chce, aby si technologickí giganti strážili umelú inteligenciu sami

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 