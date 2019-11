Boeingy 737 MAX by mohli znovu začať lietať začiatkom budúceho roku

Lietadlo typu Boeing 737, patriace čínskemu dopravcovi XiamenAir, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Helsinki 4. novembra (TASR) - Lietadlá typu Boeing 737 Max, ktoré boli celosvetovo v dôsledku dvoch závažných nehôd dočasne vyradené z prevádzky, by mohli opäť vzlietnuť v prvom štvrťroku 2020. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA).EASA predpokladá, že by opätovné povolenie letov boeingov mohla vydať už v januári. Prípravy jednotlivých národných úradov pre bezpečnosť letectva a leteckých spoločností by však mohli obnovenie komerčných letov tohto typu dopravného lietadla oddialiť o ďalšie dva mesiace, uviedol riaditeľ EASA Patrick Ky.Lietadlá typu 737 MAX sú od marca vyradené z prevádzky, teda po haváriách strojov v Indonézii a Etiópii v priebehu piatich mesiacov. Stroj indonézskej leteckej spoločnosti Lion Air sa zrútil do Jávskeho mora koncom októbra minulého roka, o život prišlo všetkých 189 ľudí na palube.Haváriu stroja Ethiopian Airlines v marci v Etiópii neprežil nikto zo 157 ľudí na palube, zahynuli aj štyria občania Slovenskej republiky.