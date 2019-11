Šéf Nemocnice sv. Michala M. Križko si nemyslí, že by mal odstúpiť

Na snímke riaditeľ Nemocnice sv. Michala v Bratislave Marian Križko počas tlačovej konferencie k údajnej komunikácii s Marianom K. v Bratislave 4. novembra 2019. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 4. novembra (TASR) - Riaditeľ bratislavskej Nemocnice sv. Michala Marian Križko nevidí dôvod, prečo by mal po komunikácii s Marianom K. odstúpiť. Obchodnú komunikáciu považuje. Povedal to na pondelkovom brífingu na pôde nemocnice.Podľa údajnej komunikácie cez aplikáciu Threema mali spolu totiž obaja v roku 2017 komunikovať o rozšírení priestorov Nemocnice sv. Michala o budovu, ktorej vlastníkom bol práve Marian K. Nadácia Zastavme korupciu však označila komunikáciu za "podozrivú" a vyzvala ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), aby Križka odvolala.uviedla Nadácia Zastavme korupciu.komentoval s tým, že akékoľvekodmieta.Križko priblížil, že už pred otvorením v roku 2015 nemocnica vedela, že bude mať problémy s priestormi. Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú najmä civilnému obyvateľstvu. Požiadavka po nej bola podľa Križka. Ešte pred presťahovaním do priestorov budovy v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto urobili preto audit okolia. Podľa Križka mali k dispozícii budovy podnikateľa Jozefa Majského a Mariana K.konštatoval Križko s tým, že nemocnica sa napokon dohodla na odkúpení priestorov budovy na Lazaretskej a Cintorínskej od inej spoločnosti na konci októbra 2019.Križko rovnako odmietol aj pochybnosti okolo tendra na údajný predražený nákup zdravotníckeho vybavenia, na ktorý rovnako v minulosti Nadácia Zastavme korupciu upozornila.komentoval Križko.Začiatkom októbra nemocnica vyhlásila a uzatvorila ďalší tender na čistiace a hygienické potreby, textilné výrobky či dopravu. Dokopy objednávala 141 rôznych položiek za takmer 230.000 eur s DPH. Nadácia Zastavme korupciu tiež upozornila, že nemocnica pritom pod jednu súťaž zahrnula viacero odlišných oblastí, v tendri sa spomínajú výrobky konkrétnych značiek, inde zas chýba bližší popis.zhodnotila Xénia Makarová z nadácie.dodal Križko s tým, že maximálna možnosť čerpania je jeden rok. Rovnako pripomenul, že sa netýka len Nemocnice sv. Michala, ale aj Vojenskej nemocnice v Košiciach, s ktorou sa v máji tohto roka zlúčili.tvrdí poslankyňa NR SR Jana Cigániková (SaS).Vyzýva preto na okamžité zastavenie a prešetrenie podozrivého tendra na čistiace a hygienické potreby. Križko však hovorí, že aj v tomto prípade konal transparentne.uzavrel Križko s tým, že zmluva sa môže aj zrušiť.dodal hovorca rezortu Petar Lazarov.