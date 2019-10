Boh je mŕtvy či Pre mňa Karel Gott nikdy nezomrel, reagujú osobnosti na úmrtie Zlatého slávika

Kto bol Karel Gott (životopis)

2.10.2019 (Webnoviny.sk) - Vo veku 80 rokov zomrel v utorok krátko pred polnocou český spevák Karel Gott. Naposledy vydýchol doma, obklopený rodinou. Spevák nedávno informoval, že má leukémiu. Na úmrtie maestra reagovalo už množstvo osobností. Agentúra SITA prináša výber z ich reakcií."Nesmierne zarmucujúca správa pre celú našu krajinu. Karel Gott bol skutočný umelec, ktorý sa rozdával druhým. To je vyčerpávajúce, ale práve to robí umelca umelcom. Karel Gott daroval svoj život generáciám, daroval sa nám všetkým," citoval českého prezidenta Miloša Zemana na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter jeho hovorca"Myslím, že to bol jeden z najväčších Čechov, ktorých sme tu mali tú česť zažiť. Poznal som ho osobne a dlho... je to taká zvláštna chvíľa, i pre mňa, pretože sme si mysleli, že tu vždy bude s nami a je to, samozrejme, obrovský zásah do sŕdc celého národa," vyjadril sa český premiérPodľa českého ministra kultúryprišla Česká republika o "toľkokrát zlatom ocenený hlas" Karla Gotta. "Bol mimoriadnou osobnosťou, ktorá nás dokázala spájať," povedal.Karel Gott (†80)"Táto správa bola pre mňa dnes ráno naozaj bolestivá. Dokážem sa vžiť do situácie celej Kájovej rodiny - ako Ivanky, tak dievčatiek, ktoré s ním neustále boli. Pre všetkých ľudí u nás i v zahraničí to je veľká strata. Strata báječného človeka, vynikajúceho speváka a kolegu. Ja na neho spomínam a budem spomínať s láskou. Bol to veľmi dobrý, citlivý človek, vždy ochotný pomôcť komukoľvek, kto mal ťažkosti. Je mi to veľmi ľúto. Spomínam na všetky naše spoločné vystúpenia, či to boli koncerty, televízne relácie...Kája mi bude veľmi chýbať," napísala na sociálnej sieti Facebook speváčka"Pre mňa Karel nikdy nezomrel, je súčasťou nielen mňa, ale celej českej zeme. Jeho piesne nám ho budú neustále pripomínať," vyjadril sa pre Českú televíziu (ČT) hudobník"Slová sú zbytočné," napísala na Facebooku speváčkak čiernobielej fotografii, na ktorej je spolu s Gottom."Drahý Karel, hviezda naša najžiarivejšia... Celej jeho rodine by som rada vyjadrila úprimnú sústrasť, bol to skvelý spevák, úžasný kolega, empatický muž..." napísala na svojom účte na službe Instagram speváčka"Karel bol obrovský profík, vždy starostlivo pripravený," zaspomínala pre ČT speváčkas tým, že v spojení s Gottom sa jej vždy vybaví ich dueto Dotýkat se hvězd."Prišlo na Nietzscheho: Boh je mŕtvy. Nebol hrdina a veril kadejakej konšpirácii. Ale bavil ľudí skoro 60 rokov, bol to dobrý človek, bola s ním sranda, bol pozorný a pomáhal druhým. Jeho povahu by som si prial mať. Hviezdny život Karla Gotta sa naplnil. Sústrasť rodine a klobúk dole," napísal na Twitteri režisér, ktorý so spevákom spolupracoval na jednej z poviedok v televíznom cykle Škoda lásky (2013)."Opustil nás úžasný človek. Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým," uviedol na Instagrame nemecký rapper, ktorý s Karlom Gottom naspieval česko-nemeckú verziu piesne Forever Young."Vôbec nie som schopná sa sústrediť, je mi veľmi zle. Myslela som, že sa minulý týždeň uvidíme na stretnutí Helppes, do poslednej chvíle som verila, že sa tam stretneme, chodíme tam každý rok," komentovala ráno úmrtie svojho kolegu speváčkas tým, že je "veľmi v šoku". "Svoju chorobu niesol s úžasnou noblesou. Koľkokrát mu nebolo dobre, ale vždy podal úžasný výkon," zaspomínala pre portál iDNES.cz speváčka."Bol to pre mňa veľký vzor, úplný profesionál a spevák. Zažili sme spolu veľa srandy a dokonca mali spoločný dátum narodenia. Karel bol veľmi spoločenský a vtipný. V poslednej dobe som mu bol veľmi blízko. Je to veľmi smutná správa a je mi to naozaj ľúto. Nedá sa nič robiť, ale musíme to prijať, budeme na neho radi spomínať," povedal pre iDNES.cz spevák"Karel, bol si celé roky mojím učiteľom, vzorom, priateľom. Česko nemá nikoho ďalšieho ako si ty a nikdy mať nebude. Pre milióny tvojich fanúšikov je dnes smutný deň, ale ja som sa od teba naučila, že svet sa ani v týchto ťažkých chvíľach nezastaví. Som šťastná, že si bol do poslednej chvíle obklopený svojimi blízkymi, ktorí ťa milujú. V túto chvíľu prajem najmä im veľa síl," napísala na Facebooku speváčka"Navždy zostaneš v mojom srdci. Ďakujem za to, že som s tebou mohla spievať, za to, že si ma sprevádzal celým životom. Ďakujem ti za priateľstvo. Nikdy nezabudnem. Úprimnú sústrasť Ivanka, dievčatká," vyjadrila sa na Facebooku speváčka"Je to strašne smutná správa.... Všade naokolo znejú dnes obzvlášť jeho piesne. Ďakujem za rady, vždy pekné prijatia, nadhľad a dávku humoru u vás doma, keď sme cvičili dueto na vašu vypredanú arénu... Majstre, nikdy nezabudnem, akým vzorom pokory a profesionalizmu ste bol. Bolo mi cťou vás poznať, spievať s vami i vám," uviedla na Instagrame speváčka"Je mi veľmi ľúto, že Karel odišiel... Bol súčasťou môjho speváckeho života, súčasťou našej kultúry, nášho národa, našich dejín, nás všetkých. Som nesmierne šťastná, že som s ním mohla spievať, smiať sa, rozprávať sa, že som mohla byť osobne na nádhernej oslave jeho osemdesiatky... Do poslednej chvíle zostal optimistický a plný života. Česť jeho pamiatke," speváčka"Jeden z najúžasnejších hlasov, ktorý celé desaťročia vnášal radosť do duší Čechov i Slovákov, už nikdy nezaznie. 'Božský Kája' bol fenoménom, ktorý celé svoje pôsobenie pomáhal odpútať sa ľuďom od svojich bežných životných problémov a ponúkal im umenie, ktorému rozumeli a s ktorým sa vedeli stotožniť. Zbohom, maestro, nech Váš hlas ostane navždy v srdciach ľudí, ktorým právom učaroval," uviedol na Facebooku slovenský premiér"Čarom ľudskej osobnosti, nadhľadom a prirodzenou ľudskou múdrosťou a skúsenosťou oslovoval celé generácie," slovenská ministerka kultúry"Slovensko a Česko zasiahla tragická správa. Opustil nás legendárny maestro, ktorého zlatý hlas počul snáď každý z nás. V tichosti a s úctou spomíname," napísal na Facebooku predseda slovenského parlamentuInformácie pochádzajú zo sociálnych sietí, webstránky www.iDNES.cz, webstránky Českej televízie a archívu agentúry SITA.