Nový slovenský film o rómskych nepočujúcich deťoch bude mať premiéru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 2. októbra (TASR) – Nový slovenský film Hluché dni od režiséra Pavla Pekarčíka prichádza do kín. Zameriava sa na rómske nepočujúce deti, ktoré sa pretĺkajú životom, a napriek tomu, že nepočujú, majú svoje sny, obavy a plány.povedal Pekarčík.Príbeh sa točí okolo štyroch skupín, ktoré svet okolo seba vnímajú inak, a to často bez toho, aby mu rozumeli. Jeho súčasťou sú futbal milujúca Sandra, ktorá sa chce stretnúť s hráčom Ronaldinhom, Marián, ktorý sa túži stať rušňovodičom a zároveň Van Dammom, Alena a René, ktorí očakávajú spoločné dieťa a obávajú sa, že sa narodí hluché, a nakoniec Kristián, Roman a Karmen, ktorí snívajú o obydlí, v ktorom bude záchod či obývačka.Pekarčíkovi napadlo, že by bolo zaujímavé pozorovať, ako sa deti s takýmto hendikepom vyrovnávajú. Vnoril sa do každodennej reality svojich protagonistov a pochopil, že každé dieťa prežíva okolitú realitu pomocou snívania.Premiéra filmu bude 11. októbra o 17.00 h v rámci programu Jeden svet. Po premiére bude nasledovať diskusia, na ktorej sa zúčastnia protagonisti, ako aj organizácia Človek v ohrození. Preberať sa bude napríklad téma týkajúca sa života v osadách.