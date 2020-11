Boháč a otrok sa zrejme snažili utiecť výbuchu v Pompejach, archeológovia našli ich kostry

Prvému výbuchu unikli

Zistenie priviedlo vedcov k hypotéze

22.11.2020 - Archeológom v starorímskom meste Pompeje sa podarilo nájsť pozostatky dvoch ľudských kostier. Domnievajú sa, že by mohli patriť bohatému mužovi a jeho otrokovi, ktorí sa pokúšali uniknúť smrti po výbuchu sopky Vezuv pred takmer 2000 rokmi.Časti lebiek a kostí oboch mužov sa našli pri archeologických prácach v niekdajšej elegantnej vile s panoramatickým výhľadom na Stredozemné more ležiacej na okraji Pompejí zničených výbuchom sopky v roku 79 nášho letopočtu.Predstavitelia tamojšieho archeologického parku si myslia, že obe osoby unikli prvému výbuchu vulkánu a popol ich pochoval až na druhý deň, keď mesto zasiahla ďalšia silná erupcia."Neskorší výbuch zjavne napadol oblasť Pompejí z viacerých strán, obkľúčil obete a pochoval ich v popole," uviedli vo vyhlásení.Pozostatky obetí, ktoré ležali vedľa seba na chrbte, sa našli vo vrstve sivého popola v hĺbke najmenej 2 metre. Jeden z mužov bol pravdepodobne vo veku 18 až 25 rokov, pričom jeho chrbtica mala stlačené platničky.Toto zistenie priviedlo archeológov k hypotéze, že to bol mladý muž vykonávajúci manuálnu prácu podobne ako otroci.Druhý muž mal robustnú kostnú štruktúru, najmä v oblasti hrudníka. Zomrel s rukami na hrudi a nohami pokrčenými a roztiahnutými od seba. Podľa odhadov mohol mať 30 až 40 rokov.