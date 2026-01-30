Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 31.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Emil
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova    Regióny

30. januára 2026

Bohdanovce nad Trnavou zrevitalizujú park v centre za takmer pol milióna eur


Tagy: Obnova parku Revitalizácia

Obec Bohdanovce nad Trnavou si obnoví svoj park v centre. Podľa starostu Ivana Bočka tam vznikne reprezentatívny priestor, ktorý bude slúžiť nielen na oddych, ale aj ako aktívna zóna pre kultúrno-spoločenské ...



Zdieľať
623382937_1327451566090881_5563032060218535530_n 676x450 30.1.2026 (SITA.sk) - Obec Bohdanovce nad Trnavou si obnoví svoj park v centre. Podľa starostu Ivana Bočka tam vznikne reprezentatívny priestor, ktorý bude slúžiť nielen na oddych, ale aj ako aktívna zóna pre kultúrno-spoločenské podujatia. Jeho súčasťou budú aj pokojné oddychové zóny pre všetky generácie. Bohdanovce nad Trnavou získali na tento svoj projekt v hodnote 464 tisíc eur nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vo výške 427 tisíc eur.


Ešte pred začiatkom prác na samotnej revitalizácii parku prebehne výrub stromov so zhoršeným zdravotným stavom. Obec v súčasnosti finišuje s prípravami podkladov pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa. „So samotnou realizáciou by sme chceli začať v prvej polovici tohto roka. Uvidíme, ako dopadne verejné obstarávanie, ale predpokladáme, že práce bude možné dokončiť za tri – štyri mesiace,“ povedal starosta Ivan Bočko. Súčasťou vynoveného parku bude dažďová záhrada, ktorá bude akumulovať dažďovú vodu z časti strechy kultúrneho domu, kvetinové záhony, menšie pódium, tradičný parkový mobiliár či mlatové chodníky.

Dominantným prvkom priestoru parku budú, samozrejme, stromy, ktoré budú doplnené výsadbou nízkych krovitých skupín, trvaliek a vertikálnej zelene, plochy trávnikov budú kompletne obnovené. Navrhnutá je výsadba 25 stromov, prevažovať budú javory, ale sadovnícky návrh ráta aj s lipami, čremchou obyčajnou, okrasnou jabloňou a pagaštanom.

Obec Bohdanovce nad Trnavou pripravovala revitalizáciu parku dva roky. Dnes má k dispozícii projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie a aj podpísanú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.


Zdroj: SITA.sk - Bohdanovce nad Trnavou zrevitalizujú park v centre za takmer pol milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obnova parku Revitalizácia
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Michalovce investujú vyše 3,6 milióna eur do odpadov. Zavádzajú systém „Plať za to, čo vyhodíš“

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 