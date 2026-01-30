|
30. januára 2026
Bohdanovce nad Trnavou zrevitalizujú park v centre za takmer pol milióna eur
Obec Bohdanovce nad Trnavou si obnoví svoj park v centre. Podľa starostu Ivana Bočka tam vznikne reprezentatívny priestor, ktorý bude slúžiť nielen na oddych, ale aj ako aktívna zóna pre kultúrno-spoločenské ...
Zdieľať
30.1.2026 (SITA.sk) - Obec Bohdanovce nad Trnavou si obnoví svoj park v centre. Podľa starostu Ivana Bočka tam vznikne reprezentatívny priestor, ktorý bude slúžiť nielen na oddych, ale aj ako aktívna zóna pre kultúrno-spoločenské podujatia. Jeho súčasťou budú aj pokojné oddychové zóny pre všetky generácie. Bohdanovce nad Trnavou získali na tento svoj projekt v hodnote 464 tisíc eur nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vo výške 427 tisíc eur.
Ešte pred začiatkom prác na samotnej revitalizácii parku prebehne výrub stromov so zhoršeným zdravotným stavom. Obec v súčasnosti finišuje s prípravami podkladov pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa. „So samotnou realizáciou by sme chceli začať v prvej polovici tohto roka. Uvidíme, ako dopadne verejné obstarávanie, ale predpokladáme, že práce bude možné dokončiť za tri – štyri mesiace,“ povedal starosta Ivan Bočko. Súčasťou vynoveného parku bude dažďová záhrada, ktorá bude akumulovať dažďovú vodu z časti strechy kultúrneho domu, kvetinové záhony, menšie pódium, tradičný parkový mobiliár či mlatové chodníky.
Dominantným prvkom priestoru parku budú, samozrejme, stromy, ktoré budú doplnené výsadbou nízkych krovitých skupín, trvaliek a vertikálnej zelene, plochy trávnikov budú kompletne obnovené. Navrhnutá je výsadba 25 stromov, prevažovať budú javory, ale sadovnícky návrh ráta aj s lipami, čremchou obyčajnou, okrasnou jabloňou a pagaštanom.
Obec Bohdanovce nad Trnavou pripravovala revitalizáciu parku dva roky. Dnes má k dispozícii projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie a aj podpísanú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Zdroj: SITA.sk - Bohdanovce nad Trnavou zrevitalizujú park v centre za takmer pol milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Obnova parku Revitalizácia
