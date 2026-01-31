Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

31. januára 2026

Občiansky v mobile pri cestovaní nestačí, plastovú kartičku potrebujete aj na let medzi Bratislavou a Košicami


Občiansky preukaz v mobile zatiaľ neslúži ako cestovný doklad. Upozornilo na to ministerstvo vnútra s tým, že klasická plastová kartička je potrebná aj na lety medzi Bratislavou a Košicami. Rezort vnútra ...



Zdieľať
obciansky preukaz 676x451 31.1.2026 (SITA.sk) - Občiansky preukaz v mobile zatiaľ neslúži ako cestovný doklad. Upozornilo na to ministerstvo vnútra s tým, že klasická plastová kartička je potrebná aj na lety medzi Bratislavou a Košicami. Rezort vnútra vysvetlil, že s dokladom v mobile bude možné cestovať do zahraničia, až keď všetky členské štáty EÚ budú pripravené na spustenie projektu Európskej peňaženky digitálnej identity.


Slovensko totiž patrí medzi prvé krajiny, ktoré začali používať doklady v mobile v praxi. Do tej doby ministerstvo vnútra žiada občanov, aby ako cestovný doklad používali len fyzickú podobu dokladov s biometriou, a teda občiansky preukaz s čipom alebo cestovný pas. „V pilotnej fáze zavádzania elektronických dokladov je možné sa preukázať občianskym preukazom v mobile na území Slovenskej republiky, napríklad pred príslušníkmi Policajného zboru alebo na pobočkách Slovenskej pošty," uviedlo ministerstvo.

Pripomenulo súčasne základné odporúčania k cestovným dokladom, ktoré uľahčia cestovanie. „V prvom rade odporúčame občanom, aby si skontrolovali platnosť cestovných dokladov už teraz a nenechávali ich vybavovanie na poslednú chvíľu pred letnými dovolenkami. Zima a skorá jar sú obdobia, kedy sú čakacie doby na oddeleniach dokladov najkomfortnejšie," radí ministerstvo.

Súčasne upozornilo, že vlastný doklad pri cestovaní do zahraničia potrebujú aj deti, pričom do mnohých destinácií stačí občiansky preukaz s čipom, ktorý SR vydáva aj deťom do 15 rokov. Ministerstvo doplnilo, že na občiansky preukaz bez podoby tváre, ktorý je vydávaný deťom a seniorom, nie je možné cestovať do zahraničia a slúži len ako prostriedok na prístup do elektronického zdravotníctva. Rezort vnútra súčasne pripomína, že žiadosť o vydanie občianskeho preukazu alebo pasu môžu občania podať na ktoromkoľvek oddelení dokladov.


Zdroj: SITA.sk - Občiansky v mobile pri cestovaní nestačí, plastovú kartičku potrebujete aj na let medzi Bratislavou a Košicami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestovné doklady eDoklady Občiansky preukaz
