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11. septembra 2026

Boj EÚ s nelegálnymi cigaretami má vážne medzery, upozorňujú audítori


Tagy: Cigarety Nelegálny obchod Pašovanie cigariet Tabak

Takmer každá desiata cigareta spotrebovaná v Únii pochádza z nelegálneho trhu. Výroba sa presúva priamo do členských štátov a vysoké cenové rozdiely zvyšujú jej atraktivitu pre organizovaný ...



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gettyimages 1365011510 1 676x446 11.9.2026 (SITA.sk) - Takmer každá desiata cigareta spotrebovaná v Únii pochádza z nelegálneho trhu. Výroba sa presúva priamo do členských štátov a vysoké cenové rozdiely zvyšujú jej atraktivitu pre organizovaný zločin.


Nelegálny obchod s tabakom zostáva v Európskej únii vážnym problémom a doterajšie opatrenia proti nemu nie sú dostatočne účinné. Upozornil na to Európsky dvor audítorov (ECA) v novej osobitnej správe. Podľa audítorov sú aktivity Európskej komisie a členských štátov roztrieštené a v boji proti nelegálnemu obchodu pretrvávajú významné medzery.

Podľa údajov Európskej komisie predstavovali nelegálne cigarety v roku 2023 približne 8,8 percenta ich celkovej spotreby v EÚ a strata daňových príjmov sa odhaduje na približne 13 miliárd eur ročne. ECA však upozorňuje, že dostupné údaje neposkytujú dostatočne spoľahlivý a aktuálny obraz o skutočnom rozsahu a štruktúre nelegálneho trhu.

Problém sa navyše mení. Kým v minulosti zohrával významnú úlohu dovoz a pašovanie cigariet z tretích krajín, organizované skupiny čoraz viac presúvajú samotnú výrobu priamo do Európskej únie. Nelegálne výrobné závody už boli odhalené takmer vo všetkých členských štátoch.

Podľa Europolu vzrástol počet odhalených nelegálnych tovární v Európe od roku 2018 takmer o 80 percent, zo 47 na 83 v minulom roku. Kriminálne skupiny sa tým približujú ku konečným trhom, skracujú dodávateľské trasy a znižujú riziko spojené s prepravou hotových cigariet cez vonkajšie hranice EÚ.

Rozsah nelegálnej výroby pritom nadobúda priemyselné rozmery. V jednej z odhalených tovární v Belgicku pracovalo nepretržite približne 50 ľudí na štyroch výrobných linkách. Každá z nich dokázala vyrobiť približne milión cigariet za hodinu.

Vysoké ceny zvyšujú atraktivitu nelegálneho trhu


Jedným z faktorov, ktorý podporuje presun nelegálnej výroby priamo do Európy, je veľký cenový rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi cigaretami. Na tento súvis upozornil v rozhovore pre Financial Times aj Giuseppe Lopez, šéf Európskeho centra Europolu pre finančnú a hospodársku kriminalitu.

Vďaka prísnejším kontrolám na hraniciach vidíme rastúcu výrobu v rámci Európskej únie, čo v minulosti nebolo také bežné,“ povedal Lopez. Podľa neho sa zločinecké organizácie snažia dostať bližšie k trhom, na ktorých chcú falšované cigarety predávať.

Financial Times zároveň upozorňuje, že opakované zvyšovanie tabakových daní v Európe v uplynulom desaťročí zväčšilo cenový rozdiel medzi legálnymi a falšovanými cigaretami. Vo Francúzsku stojí legálna krabička približne 13 eur, zatiaľ čo reportér FT dostal na trhu v Bruseli ponuku na falšované cigarety za 2,50 eura za krabičku pri väčšom odbere.

Falzifikáty cigariet známych značiek získavajú čoraz väčší podiel na nelegálnom trhu. Podľa údajov KPMG citovaných Financial Times vzrástla ich spotreba v Európe v minulom roku medziročne o 13 percent a v súčasnosti predstavujú takmer polovicu nelegálneho trhu s cigaretami.

ECA upozorňuje, že lacnejšie nelegálne výrobky nemajú iba fiškálne dôsledky. Podkopávajú aj politiku znižovania spotreby tabaku tým, že  pre spotrebiteľov vytvárajú výrazne lacnejšiu ponuku, pričom nelegálny obchod zároveň predstavuje významný zdroj príjmov pre organizovaný zločin.

Rozdielne pravidlá pomáhajú zločineckým skupinám


Boj proti nelegálnemu trhu podľa audítorov komplikuje aj rozdielny prístup členských štátov. Líšia sa definície trestných činov, sankcie, právomoci kontrolných orgánov aj spôsob výmeny informácií. Organizované skupiny môžu tieto rozdiely využívať a presúvať svoje aktivity do krajín s priaznivejšími podmienkami.

Medzery sa týkajú aj kontroly surového tabaku a výrobných zariadení. Surový tabak môže byť do EÚ dovážaný legálne a podlieha slabšiemu monitorovaniu ako hotové tabakové výrobky. Časť dodávok tak môže skončiť v nelegálnych továrňach.

Európska komisia preto navrhla zaradiť surový tabak do elektronického systému kontroly pohybu tovaru podliehajúceho spotrebným daniam. ECA zároveň požaduje koordinovanejší európsky prístup, lepšiu výmenu informácií a odstránenie medzier, ktoré umožňujú zločineckým skupinám využívať rozdiely medzi členskými štátmi.

Nový faktor pri príprave tabakovej reformy


Správa audítorov prichádza v čase, keď Európska komisia pripravuje rozsiahle zmeny európskej tabakovej politiky. Komisia pri revízii smernice o zdaňovaní tabaku navrhuje zvýšiť minimálne sadzby spotrebných daní a rozšíriť ich aj na nové kategórie výrobkov.


Zdroj: SITA.sk - Boj EÚ s nelegálnymi cigaretami má vážne medzery, upozorňujú audítori © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cigarety Nelegálny obchod Pašovanie cigariet Tabak
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