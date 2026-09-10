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10. septembra 2026
Ľudia si počas Trnavského jarmoku budú môcť pozrieť najnovšiu pýchu mesta, obnovenú Emmerovu vilu
Tagy: Emmerova vila Trnavský jarmok
Návštevníci počas prehliadky spoznajú príbeh letohrádku aj jeho historické prepojenie s Ružovým parkom. Mesto Trnava sprístupní počas Trnavského jarmoku Emmerovu vilu na Streleckej ulici, ktorá len ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Návštevníci počas prehliadky spoznajú príbeh letohrádku aj jeho historické prepojenie s Ružovým parkom.
Mesto Trnava sprístupní počas Trnavského jarmoku Emmerovu vilu na Streleckej ulici, ktorá len nedávno prešla kompletnou obnovou za 3,5 milióna eur. Prehliadky najstaršieho zachovaného letohrádku v Trnave budú v sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra.
Verejnosť tak bude mať ďalšiu príležitosť spoznať históriu národnej kultúrnej pamiatky, jej unikátnu nástennú výzdobu aj objavy, ktoré priniesla rekonštrukcia. Prehliadky budú počas oboch dní o 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 a 16:00, jeden vstup potrvá približne 45 minút. Kapacita prehliadok je obmedzená na 20 osôb.
Návštevníci počas prehliadky spoznajú príbeh letohrádku aj jeho historické prepojenie s Ružovým parkom. V interiéri uvidia historické priestory, ktoré odborníci obnovili podľa pamiatkových výskumov.
K najvzácnejším objavom patrí nástenná maľba s motívom tienidla v juhozápadnom salóne. Ide o výzdobu inšpirovanú spôsobom zatieňovania antických stavieb a návrhmi Karla Friedricha Schinkela, architekta pruského kráľovského dvora. Podobný motív nie je na žiadnej inej pamiatke na Slovensku.
Ďalšiu vrstvu histórie odhaľuje presklená časť podlahy v jednej z miestností. Pod ňou sa zachovali základy staršieho objektu, ktorý na tomto mieste stál ešte pred vybudovaním vily. Súčasťou výkladu bude aj samotná pamiatková obnova a práca odborníkov, ktorí prinavrátili objektu jeho historický charakter.
„Obnovená Emmerova vila výrazne obohatila ponuku historických pamiatok v regióne. Spája hodnotnú architektúru a mimoriadne pamiatkové nálezy. Je to pamiatka, ktorou sa región môže oprávnene pochváliť a ktorá kvalitou obnovy aj návštevníckym potenciálom obstojí v medzinárodnom porovnaní,“ hovorí Alexander Prostinák, riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
Emmerova vila je po obnove ešte prázdna. V jednej jej časti bude v najbližších týždňoch otvorená kaviareň, väčšia časť má slúžiť kultúre. O priestory sa v súťaži uchádzala krajská Knižnica Juraja Fándlyho s projektom Emmer – priestor medzi nami. O ich prenájme bude rozhodovať mestská rada.
Emmerova vila vznikla okolo roku 1770 ako reprezentačné a oddychové miesto pre študentov a pedagógov seminára Trnavskej univerzity. Neskôr sa spájala s rodinami Kamenárovcov a Emmerovcov, podľa ktorých nesie dnešný názov. V ďalších obdobiach slúžila ako domov dôchodcov a celé desaťročia ako centrum voľného času pre deti.
Zdroj: SITA.sk - Ľudia si počas Trnavského jarmoku budú môcť pozrieť najnovšiu pýchu mesta, obnovenú Emmerovu vilu © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Trnava sprístupní počas Trnavského jarmoku Emmerovu vilu na Streleckej ulici, ktorá len nedávno prešla kompletnou obnovou za 3,5 milióna eur. Prehliadky najstaršieho zachovaného letohrádku v Trnave budú v sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra.
Verejnosť tak bude mať ďalšiu príležitosť spoznať históriu národnej kultúrnej pamiatky, jej unikátnu nástennú výzdobu aj objavy, ktoré priniesla rekonštrukcia. Prehliadky budú počas oboch dní o 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 a 16:00, jeden vstup potrvá približne 45 minút. Kapacita prehliadok je obmedzená na 20 osôb.
Nástenná maľba aj presklená podlaha
Návštevníci počas prehliadky spoznajú príbeh letohrádku aj jeho historické prepojenie s Ružovým parkom. V interiéri uvidia historické priestory, ktoré odborníci obnovili podľa pamiatkových výskumov.
K najvzácnejším objavom patrí nástenná maľba s motívom tienidla v juhozápadnom salóne. Ide o výzdobu inšpirovanú spôsobom zatieňovania antických stavieb a návrhmi Karla Friedricha Schinkela, architekta pruského kráľovského dvora. Podobný motív nie je na žiadnej inej pamiatke na Slovensku.
Ďalšiu vrstvu histórie odhaľuje presklená časť podlahy v jednej z miestností. Pod ňou sa zachovali základy staršieho objektu, ktorý na tomto mieste stál ešte pred vybudovaním vily. Súčasťou výkladu bude aj samotná pamiatková obnova a práca odborníkov, ktorí prinavrátili objektu jeho historický charakter.
Vila je zatiaľ prázdna
„Obnovená Emmerova vila výrazne obohatila ponuku historických pamiatok v regióne. Spája hodnotnú architektúru a mimoriadne pamiatkové nálezy. Je to pamiatka, ktorou sa región môže oprávnene pochváliť a ktorá kvalitou obnovy aj návštevníckym potenciálom obstojí v medzinárodnom porovnaní,“ hovorí Alexander Prostinák, riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
Emmerova vila je po obnove ešte prázdna. V jednej jej časti bude v najbližších týždňoch otvorená kaviareň, väčšia časť má slúžiť kultúre. O priestory sa v súťaži uchádzala krajská Knižnica Juraja Fándlyho s projektom Emmer – priestor medzi nami. O ich prenájme bude rozhodovať mestská rada.
Emmerova vila vznikla okolo roku 1770 ako reprezentačné a oddychové miesto pre študentov a pedagógov seminára Trnavskej univerzity. Neskôr sa spájala s rodinami Kamenárovcov a Emmerovcov, podľa ktorých nesie dnešný názov. V ďalších obdobiach slúžila ako domov dôchodcov a celé desaťročia ako centrum voľného času pre deti.
Zdroj: SITA.sk - Ľudia si počas Trnavského jarmoku budú môcť pozrieť najnovšiu pýchu mesta, obnovenú Emmerovu vilu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Emmerova vila Trnavský jarmok
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