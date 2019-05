Boj o LM v Serii A vygraduje na záver, Spalletti: Máme to v rukách my

Tréner Interu Miláno Luciano Spalletti, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 20. mája (TASR) - Boj o Ligu majstrov 2019/2020 v talianskej futbalovej Serii A vygraduje až v záverečnom 38. kole. Majster Juventus Turín aj vicemajster z Neapola ju majú istú, no o zvyšné miestenky zvedú tuhý boj ešte viacerí kandidáti. Medzi nimi aj Inter Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom. "Nerazzurri" utrpeli v nedeľu vysokú prehru 1:4 v Neapole a skomplikovali si situáciu.Na treťom mieste tabuľky je prekvapenie sezóny Atalanta Bergamo, ktorá ešte LM nikdy nehrala. V nedeľu remizovala na pôde "Juve" 1:1, keď o triumf prišla až v závere. Na konte má 66 bodov a v poslednom kole hrá doma so Sassuolom. Štvrtý je Inter s rovnakým počtom bodov, na záver ho doma čaká Empoli bojujúce ešte o záchranu. Piate AC Miláno stráca na Bergamo aj mestského rivala jeden bod a cez víkend zakončí ročník na ihrisku tímu S.P.A.L. 2013 Ferrara. V konečnom poradí rozhodujú pri rovnosti bodov vzájomné zápasy a tie má Atalanta s Interom lepšie.Za Inter odohral na San Paolo celý zápas slovenský stopér Škriniar. Domáci viedli po prvom polčase 1:0, v druhom ale pridali tri góly a dovolili Interu skorigovať až v závere. "zhodnotil pre klubový web tréner Interu Luciano Spalletti. "dodal.Pred záverečným kolom si ale kouč Interu zachováva sebavedomie: