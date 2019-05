Súboj Francúzska s Britániou bude priamym bojom o záchranu

Na snímke slovenský hokejista Libor Hudáček prekonáva v presilovke francúzskeho brankára Floriana Hardyho počas zápasu Francúzsko - Slovensko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 17. mája 2019. Vľavo sa prizerá Francúz Thomas Thiry. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Predpokladané zostavy:



Francúzsko: Hardy - Thiry, Chakiachvili, Hecquefeuille, Crinon, Manavian, Janil, Berthon, Dame-Malka - Rech, Guttig, Texier - Fleury, Claireaux, Bozon - Bertrand, Valier, Treille - Leclerc, Ritz, Perret



Veľká Británia: Bowns/Whistle - D. Phillips, O'Connor, Richardson, Lee, Mosey, Ehrhardt, Billingsley - Betteridge, Davies, Lake - Dowd, Hammond, Farmer - Shields, Perlini, Kirk - J. Phillips, Lachowicz, Ferrara

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 20. mája (TASR) - O zostupujúcom tíme z košickej A-skupiny hokejových MS sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne v priamom súboji medzi Francúzskom a Veľkou Britániou. Ten je na programe v pondelok o 16.15 h, no hokejisti "galského kohúta" majú k dobru ešte nedeľňajší večerný duel s Fínskom. V ňom sú však v pozícii outsiderov.Francúzsko prehralo všetkých päť skupinových zápasov, ale vybojovalo si jeden bod za úvodnú prehru 4:5 po nájazdoch s Dánskom. Nováčikovia z Británie majú po šiestich stretnutiach na konte nulu a skóre 5:38, v sobotu podľahli domácemu tímu 1:7.Za predpokladu, že "Suomi" potvrdia úlohu favoritov a svojho nedeľňajšieho súpera zdolajú v riadnom hracom čase, o tom, kto sa udrží v elitnej kategórii MS, rozhodne akékoľvek víťazstvo vo vzájomnom zápase. Ak by Francúzi získali s Fínmi jeden bod, v poslednom stretnutí im stačí na záchranu aj prehra po predĺžení či nájazdoch. Rovnako by to bolo aj v prípade dvojbodového triumfu nad "Suomi". Ak Francúzsko vyhrá v nedeľňajšom stretnutí za tri body, zaistí si miestenku medzi elitou v predstihu.Tréner Philippe Bozon priviedol do Košíc tím zložený prevažne z hráčov domácej súťaže, ktorých doplnili hokejisti zo švajčiarskej, nemeckej, fínskej a českej ligy a jeden hráč zo zámoria Alexandre Texier z Columbusu Blue Jackets. Najproduktívnejší v tíme sú útočníci Damien Fleury a Anthony Rech, ktorí majú na konte zhodne štyri body za tri góly a asistenciu. Medzi tromi žrďami sa striedajú traja brankári, najviac minút odchytal na šampionáte Florian Hardy.Briti dorazili na MS s hráčmi z najvyššej domácej súťaže a dvoma legionármi - Josephom Lewisom z nemeckého Kaufbeurenu a Liamom Kirkom z tímu Peterborough Petes v zámorskej OHL. Líder produktivity a zároveň najlepší strelec je trojbodový Mike Hammond (3+0), ďalší šiesti hráči zaznamenali po jednom bode. Tréner Peter Russell sa v bránke spolieha na Bena Bownsa, ktorý nastúpil na všetkých šesť stretnutí, no v troch ho musel vystriedať Jackson Whistle, proti Slovákom po tom, ako Bowns utrpel menšie zranenie, jeho štart proti Francúzsku je otázny.povedal Whistle pre oficiálnu stránku Britskej asociácie ľadového hokeja.