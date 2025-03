Boj o mimovládky, Erik Kaliňák sa pustil do opozície aj ľudskoprávnych organizácií – VIDEO

28.3.2025 (SITA.sk) -

Najostrejšia kritika prišla od SNSĽP

K navrhovaným zmenám, ktoré majú zvýšiť transparentnosť fungovania mimovládnych organizácii, sa objavilo množstvo lží, dezinformácii a hystéria, " to najmä zo strany opozície a mimovládok, ktoré doteraz vždy a všade požadovali transparentnosť", uviedol podpredseda strany Smer-SD Erik Kaliňák (Smer-SD).Poslanci Richard Glück (Smer-SD), Dagmer Kramplová, Adam Lučanský (obaja poslanecký klub SNS ), Erik Kaliňák a vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra predstavili tento týždeň na tlačovej konferencii návrh zmien v oblasti mimovládneho sektora. "Keď majú ísť príkladom, zrazu pokrytecky hovoria o umlčiavaní, šikane či zastrašovaní," dodal Erik Kaliňák.



Podľa Kaliňáka najklamlivejšia kritika prišla zo strany nezávislej inštitúcie Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP). "Napriek tomu, že táto inštitúcia má byť akýmsi odborným dozorom právneho štátu a ľudských práv, vydala hrubo zavádzajúcu správu, v ktorej vyzýva poslancov, aby naše zmeny zákona o neziskových organizáciách nepodporili na základe preukázateľne klamlivých argumentov,” uviedol Erik Kaliňák.

Výzva na odstúpenie riaditeľky SNSĽP

Financovanie Saplinqu a Stredoeurópskeho fóra

Začiatok aktívneho zastrašovania

Vyjadrenia, ktoré hraničia so slobodným výkonom poslaneckého mandátu

Podľa europoslanca, však návrh zavádza povinnosť zverejňovať výkaz transparentnosti, ktorý ukáže financovanie mimovládok. Kaliňák vyvrátil tvrdenia o identifikačných údajoch členov a pokutách, ktoré podľa neho nie sú presné. Zdôraznil, že rozhodnutie ministerstva vnútra o zrušení organizácie je preskúmateľné súdom. Kritizoval aj označovanie politických mimovládok za lobistov, čo podľa neho nie je v rozpore so zákonom.Kaliňák vyzval riaditeľku strediska Silviu Porubänovú , ktorá je podľa neho verejnosti známa aj zvyšovaním povedomia o spoločensky citlivých témach, akými sú umelé prerušenie tehotenstva, migrácia a práva LGBTI komunít, aby sa vzdala funkcie, pretože podľa neho klame a zavádza verejnosť."Príde mi extrémne zvláštne, že mimovládne organizácie, o ktorých tvrdíte, že vykonávajú činnosť v prospech verejnosti, sa zrazu v žiadnom prípade nesmú zodpovedať danej verejnosti a ešte zvláštnejšie je tvrdenie, že zverejňovanie informácií z vyúčtovania či záverečnej správy, ktorými mimovládky musia zo zákona disponovať, nie je transparentnosť, ale vraj záťaž a zastrašovanie," uviedol v stanovisku Erik Kaliňák.Nerozumie napríklad tomu, koho a ako zastrašuje, keď chce vedieť, na čo konkrétne minulo občianské združenie Saplinq 309-tisíc eur ako grant, keďže sa to zo zverejnenej zmluvy nedozvie."Ukážte mi ten štátny orgán, ktorý mi poskytne ucelenú informáciu, koľko verejných financií získalo Stredoeurópske fórum Marty Šimečkovej a koľko z týchto financií si za tie roky pani Šimečková vyfaktúrovala priamo do svojho vačku. Predpokladám, že za touto výzvou národného strediska stojí priamo jeho riaditeľka, ktorú touto cestou vyzývam, aby sa okamžite vzdala svojej funkcie, pretože preukázateľne klame a zavádza verejnosť v mene mimovládnych organizácii, čo je neakceptovateľné,” uzavrel Erik Kaliňák. Platforma pre demokraciu združujúca viac ako 80 slovenských mimovládnych neziskových organizácií považuje výroky vedúceho Úradu vlády SR Juraja Gedru a šéfa poradcov premiéra Erika Kaliňáka za začiatok aktívneho zastrašovania odporcov prijatia legislatívy, ktorá môže negatívne ovplyvniť občiansku spoločnosť v SR."Keď šéfka odbornej inštitúcie, ktorá má dohliadať na dodržiavanie ľudských práv návrh kritizovala ako diskriminačný a neústavný, vyzvali ju, aby odstúpila. Už to samotné by mal byť škandál," zdôraznil programový riaditeľ platformy Filip Vagač Konanie predstaviteľov strany Smer-SD označil za zastrašovanie všetkých, ktorí by si dovolili pripomienkovať návrh zákona a predložiť pozmeňovacie návrhy. Vagač taktiež kritizoval vyjadrenia, ktoré hraničia so slobodným výkonom poslaneckého mandátu a vyzval na politické odmietnutie takéhoto nátlaku.Platforma pripomenula, že návrh zákona neprešiel riadnym legislatívnym procesom a odbornej verejnosti nebolo umožnené sa k nemu vyjadriť. "Ak sa niekto v tejto situácii vyhráža ešte aj poslancom, aby sa nepokúšali návrhy pripomienkovať a navrhovať zmeny, je to podľa nás pre demokraciu významný zásah do práv poslancov NR SR a fungovania nášho parlamentu," uzavrel Vagač.