Spoločnosti BILLA záleží na zdravých očiach detí. Myslí na prevenciu aj kvalitnú starostlivosť

Deti si obľúbili vyšetrenia hravou formou, odbúrajú strach z vyšetrení

28.3.2025 (SITA.sk) -,,Nové prístroje a vyšetrovacie kreslá určené pre ambulancie KDO ocenia lekári predovšetkým pri vyšetrovaní najmenších detí. Nové optotypy s LCD obrazovkami a LEA testami špeciálne prispôsobenými pre najmenších pacientov používajú namiesto písmeniek rôzne tvary a pútavé obrázky. Umožnia tak presné hodnotenie zrakových schopností. A to aj u najmenších detí, ktoré ešte nepoznajú abecedu a nevedia čítať, ale vedia pomenovať obrázky a spolupracovať pri vyšetrení," povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH. Zároveň ocenil, že aj vďaka sponzorskému daru môžu rozšíriť priestory očnej kliniky o dve nové očné ambulancie. Občianskemu združeniu BILLA ľuďom tiež poďakoval za pomoc pri zabezpečení prístrojového vybavenia a vyšetrovacích kresiel pre oftalmologické ambulancie, ako aj za dlhoročnú podporu najväčšej detskej nemocnice na Slovensku. "Ochrane detského zraku sa BILLA a o. z. BILLA ľuďom venujú dlhodobo, pričom kľúčová je pre nás systematická a zmysluplná podpora. Vo veľmi úspešnom a oceňovanom projekte Zdravé oči už v škôlke sa sústreďujeme na prevenciu u predškolákov – v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, a okrem toho pravidelne prispievame na modernizáciu prístrojového vybavenia pre Kliniku detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH v Bratislave. Pomôcky, nové prístroje či útulná farebná čakáreň, to všetko je dôležitá súčasť toho, aby detskí pacienti mali tú najlepšiu starostlivosť. Vieme, že návšteva lekára môže byť pre deti stresujúca, preto sa s Klinikou detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH spoločne snažíme zveľaďovať a modernizovať podmienky v ambulancii, ako aj pred vstupom do nej," povedala Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka BILLA Slovensko.V rámci dlhodobého a systematického konceptu starostlivosti o detský zrak sa doteraz spoločnosti BILLA v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska podarilo odmerať zrakové parametre u viac ako 130 000 detí, pričom takmer 20 000 z nich dostalo odporúčanie vyhľadať lekára. V súčasnosti prebieha už 8. ročník tohto preventívneho programu, ktorý oceňujú nielen rodičia, ale aj odborné poroty. Program Zdravé oči už v škôlke priniesol spoločnosti BILLA ocenenie VIA BONA SLOVAKIA 2022 v kategórii Dobrý partner komunity, a to za dlhodobý a strategický prístup k prevencii porúch zraku, ktorý má merateľný vplyv na život detí. Zdravé oči už v škôlke získali aj prestížne PR ocenenie PROKOP 2023 – odborná porota okrem iného vyzdvihla dlhoročný spoločenský prínos programu v oblasti zdravia a celoslovenský zásah komunít v materských školách.Okrem prevencie sa BILLA a o. z. BILLA ľuďom venujú aj podpore v oblasti kvalitnej diagnostiky a liečenia malých pacientov. Za šesť rokov Kliniku detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH podporili sumou 77 840 eur, vďaka čomu sa podarilo zabezpečiť prístrojové vybavenie, pomôcky, vykonať rekonštrukciu chodby či revitalizáciu čakárne.Pacienti v ambulancii po novom využijú optotypy, teda zariadenia používané na meranie zrakovej ostrosti. Obrazovky LCD s LEA testami slúžia na testovanie videnia detí, najmä tých, ktoré ešte nevedia čítať písmená. Tieto testy sú špeciálne prispôsobené symboly (ako rôzne tvary a obrázky), ktoré sú deti schopné identifikovať. Umožňujú zistenie problému so zrakom u detí, ktorý by sa inak mohol ťažko identifikovať, a to aj u veľmi malých detí, ktoré ešte nemajú rozvinutú schopnosť čítať.Súčasťou daru je aj univerzálny skúšobný rám. Používa na testovanie rôznych skúšobných optických šošoviek (skiel). ,,Je to rám, do ktorého sa pri vyšetrení vkladajú rôzne optické šošovky na zistenie správneho predpisu na dioptrie pre konkrétnu osobu. Tento rám je flexibilný a môžeme ho prispôsobiť rôznym potrebám pacienta počas vyšetrenia. Pomáha očnému lekárovi určiť správne dioptrie pre deti a umožňuje presné vyšetrenie refrakčných chýb, akými sú napríklad krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus," hovorí MUDr. Beáta Bušányová, PhD., MBA, zástupkyňa prednostky KDO LF UK a NÚDCH.Neodmysliteľnou súčasťou pri vyšetrení refrakčných chýb je aj sada skúšobných šošoviek v kufríku. Používajú na testovanie zraku a stanovenie správneho predpisu na okuliare alebo kontaktné šošovky. Šošovky sa vkladajú do skúšobného rámu a lekár postupne vyberá šošovky, ktoré poskytujú najostrejší obraz. Sú kľúčové pre správne nastavenie a vyšetrenie zrakových problémov detí. Pomáhajú lekárovi určiť, ktorá optická korekcia je najlepšia pre konkrétne dieťa, čo je dôležité pre jeho každodenný život a rozvoj.Vyšetrovacie kreslá sú špeciálne navrhnuté na pohodlné a bezpečné umiestnenie pacientov počas vyšetrenia. Môžu byť nastaviteľné, aby sa prispôsobili rôznym vekovým skupinám. Zvyčajne sú vybavené opierkami a pomáhajú vytvoriť pohodlné prostredie pre deti počas očného vyšetrenia, čo je kľúčové na zabezpečenie spolupráce dieťaťa pri presnom a efektívnom diagnostikovaní. Umožňujú vyšetrovateľovi pohodlnú a bezpečnú prácu pri vyšetrení malých detí," povedala MUDr. Beáta Bušányová, PhD., MBA.Informačný servis