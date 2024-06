Boj o víťazstvo v eurovoľbách sa podľa špecialistov na stávky zredukoval medzi PS a Smer-SD

5.6.2024 (SITA.sk) - Podľa špecialistov na kurzové stávky sa boj o víťazstvo v eurovoľbách na Slovensku zredukoval medzi hnutie Progresívne Slovensko PS ) a stranu Smer-SD . Filip Timár, vedúci komunikácie a CSR Tipsport SK , uviedol, že obidve strany majú momentálne zhodný kurz na víťazstvo do Európskeho parlamentu . Podľa Timára ďalšie strany, hnutia či koalície reálne nemajú šancu na víťazstvo.„Samotní tipéri viac veria hnutiu PS. Z hľadiska celkovej sumy vsadenej v eurách je 55,5 percenta náberov na víťazstvo PS a 44,5 percenta na víťazstvo Smeru-SD. Najviac tiketov bolo k stredajšiemu dňu tiež uzatvorených na hnutie PS (592 tiketov), nasleduje Smer-SD (437 tiketov). Špecialisti na kurzové stávky tiež odhadujú, že v europarlamente budú za Slovensko sedieť okrem PS a Smeru-SD aj zástupcovia strán Hlasu-SD SaS ,“ dodal Timár.Vedúci komunikácie Tipsportu tiež poznamenal, že najvyšší sólo tiket zaznamenali na víťazstvo Smeru a to v hodnote jeden tisíc eur. Pri výhre by si tento klient pripísal na účet 1 900 eur.„Tipéri si môžu vsadiť nielen na víťazstvo, ale aj na umiestnenie politickej strany, hnutia či koalície do piateho miesta, počet hlasov v percentách u jednotlivých kandidujúcich subjektov, či duelové stávky,“ doplnil Timár.