V Žiari nad Hronom majú úspešnú technologickú firmu vo svete recyklácie, vznikla zo študentského projektu (video+foto)

Prvý dávku odovzdali Strabagu

Vyzbierali vyše 15 ton náplní

Mesto je hrdé na svetový unikát

5.6.2024 (SITA.sk) - Zo študentského projektu Huga Repáňa zo Žiaru nad Hronom sa stala úspešná technologická firma. Ako uviedol samotný 24-ročný zakladateľ recyklačného projektu EcoButt, v rámci ktorého recyklujú tabakové náplne a cigaretové ohorky na súčasť asfaltovej zmesi, do novej fázy spoločnosť vstupuje aj pod novým názvom Reneso.Spoločne s partnermi postupne budujú infraštruktúru možností recyklácie tabakových filtrov s cieľom motivovať ľudí, aby neodhadzovali cigaretové ohorky na zem a do prírody. Novú prevádzku v stredu Repáň symbolicky otvoril a spolu s partnermi ju uviedli do prevádzky.Z recyklovaných tabakových filtrov vzniká granulát, ktorý je plnohodnotnou náhradou celulózy pri výrobe asfaltu. Firma doteraz prevzala na recykláciu na Slovensku približne 20-tisíc kilogramov cigaretových ohorkov a tabakových náplní.Nová recyklačná prevádzka v Žiari nad Hronom prináša možnosť zvýšenia objemu recyklácie. Prvú dávku recyklovaného granulátu z novej prevádzky v stredu odovzdali zástupcom spoločnosti Strabag ako symbol pre výstavbu ekologickejších asfaltových ciest a podporu klimatickej neutrality.Spoločnosť Strabag podporuje nové projekty, preto spojila sily s recyklačným projektom. „Granulát z recyklačného projektu Huga Repáňa spĺňa všetky požadované technické parametre a je plnohodnotnou náhradou celulózy. Naša spolupráca sa zrodila už pri testovaní tohto unikátneho produktu. Na jeseň 2022 sme v Žiari nad Hronom spoločne položili prvú a zatiaľ jedinú asfaltovú cestu tohto druhu. Naďalej spolupracujeme na zbere cigaretových ohorkov. Strabag na svojich pobočkách nainštaloval špeciálne popolníky, kde môžu zamestnanci odhadzovať cigaretové ohorky a tabakové náplne,“ dodal riaditeľ regionálnej pobočky Strabag vo Zvolene Pavel Müller.„Potenciál a zároveň potreba inovovať prišla na základe spolupráce v rámci priemyslu, teda priamo s výrobcami tabakových produktov. V rámci recyklačného programu Philip Morris od svojich zákazníkov vyzbiera mesačne viac ako jednu tonu použitých tabakových náplní. Naša pôvodná recyklačná linka by nestačila, ani keby mal mesiac 45 dní. Rozhodli sme sa celý proces automatizovať a najmä zužitkovať to, čo sme sa za posledné obdobie naučili v rámci spracovania odpadu z tabakových výrobkov,“ vysvetlil Repáň s tým, že nové technologické riešenia vyvinuli aj ako reakciu na nové typy filtrov.„Od spustenia zberu tabakových náplní na našich predajniach sme vyzbierali 15,4 tony. Podarilo sa nám zafinancovať novú recyklačnú linku Reneso, aby mohli z tabakových filtrov efektívnejšie vyrábať pelety, ktoré sú určené do asfaltových zmesí. Neustále sa snažíme zvyšovať povedomie o našich recyklačných programoch a motivovať spotrebiteľov, aby nám spätne nosili použité tabakové náplne na recykláciu a znižovali tým dopad produktov na životné prostredie,“ uviedla manažérka pre udržateľnosť Philip Morris Slovensko Lucia Blahová.EcoButt plánuje už pod novým názvom Reneso ďalej a efektívnejšie rozširovať spoluprácu so združeniami a organizáciami s cieľom znižovať cigaretový odpad a spoločne budovať pre samosprávy funkčný model, ktorý by bolo možné realizovať naprieč Slovenskom.„Predstavitelia mesta Žiar nad Hronom nám dajú občas najavo, že sú na prítomnosť firmy svetovej unikátnosti hrdí. Mesto nám viackrát v minulosti pomohlo s rôznymi výskumami a spoluprácami, čiže našu synergiu hodnotím na jednotku. V roku 2025 by sme radi prehĺbili najmä našu spoluprácu so slovenskými mestami a obcami, v ktorých budeme zabraňovať znečisteniu verejných priestranstiev a následne ešte vyzbieraný odpad použijeme na opravu ich ciest,“ povedal Repáň.„Sme radi, že táto spoločnosť vznikla priamo v Žiari nad Hronom. Bol som dokonca priamo na začiatku, keď Hugo Repáň prišiel za mnou s nápadom otestovať v meste Žiar nad Hronom technológiu spracovania ohorkov do asfaltu. Pomohol som mu sprostredkovať spoločnosť, s ktorou začal vyrábať koše na ohorky a z toho vznikla firma EcoButt. Celý proces vyvrcholil tým, že sme prví na svete zaliali povrch cesty asfaltom s prímesou z recyklovaných tabakových filtrov,“ popísal primátor mesta Peter Antal.