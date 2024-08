BOJ O ZOH 2026: Hokejisti SR v pozícii favoritov s cieľom postúpiť

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká od štvrtka boj o účasť na ZOH 2026. Mužstvo trénera Craiga Ramsayho sa na finálovom kvalifikačnom turnaji v Bratislave postupne stretne s Rakúskom (29. augusta o 18.00), o deň neskôr v rovnakom čase nastúpia Slováci proti Maďarsku a súboje v D-skupine, z ktorej postúpi iba víťaz, zakončia v prvý septembrový deň proti Kazachstanu (18.00).



Slováci neodohrali pred turnajom ani jedno prípravné stretnutie. Ich súperi Rakúsko, Maďarsko a Kazachstan majú za sebou aspoň po jednej konfrontácii, čo kouč Ramsay vyhodnotil ako ich menšiu výhodu. Rakúšania uspeli minulý týždeň dvakrát proti Slovinsku 2:1, Kazachstan odohral prípravný duel s Chomutovom (4:2). Maďari si zasa zmerali sily s Ukrajinou (3:6). Slovenský výber sa zameral na tréningový proces. "Áno, myslím si, že hrať nejaký zápas pred turnajom je trochu výhoda. Chceli sme hrať nejaké zápasy aj my, ale povedal som, že najdôležitejšie je dať hráčov dokopy a uistiť sa, že pochopili, ako chceme hrať. Musíme si pripomenúť, čo chceme robiť. A myslím si, že to pôjde ľahko, pretože všetci už pod mojím vedením hrali," uviedol Ramsay.



Turnaj zastihol hráčov v období, ktoré obvykle slúži na prípravu v kluboch. Práve s uvoľnením hráčov od svojich zamestnávateľov mal realizačný tím mierne ťažkosti, čo zmarilo aj beztak limitované možnosti na uskutočnenie aspoň jednej previerky pred ostrým štartom kvalifikácie. "Je to neortodoxný čas, termín a nezvyčajná akcia. Vo vyspelých hokejových krajinách ani nevedeli, že nejaká kvalifikácia prebieha. Takže bolo ťažké to celé dať dokopy. My sme samozrejme prosili kluby, aby nám hráčov uvoľnili skôr, ale oni sa logicky pripravujú na sezónu a bohužiaľ to nešlo. Takže boli v hre aj nejaké prípravné zápasy, ale to úplne padlo hneď v začiatku. Riešili sme to veľmi dlho, ale nakoniec to vzišlo aj z týchto dôvodov, že v podstate nám kluby neuvoľnili hráčov v dostatočnom počte, nemohli sme točiť nejaké dve päťky," povedal asistent Peter Frühauf.



Slováci sú však napriek tomu favorit turnaja. Na kvalifikačnom turnaji pred tromi rokmi v Bratislave zdolali všetkých troch súperov. Začali duelom proti Rakúsku, s ktorým si poradili 2:1, nasledoval presvedčivý triumf proti Poľsku (5:1) a na záver víťazstvo s Bieloruskom (2:1). Slováci postúpili na ZOH do Pekingu, kde si vybojovali bronzové medaily. "Samozrejme, papierovo možno favoriti sme, ale určite nie na ľade. Ja očakávam, že to budú veľmi nepríjemné zápasy a často aj vyrovnané a dúfam, že to zvládneme a postúpime. Rozhodne asi každý jeden duel, nemôžme si vybrať slabší deň. Ako sme sa už rozprávali, je to neortodoxná situácia v lete. Máme tu dosť zámorských hráčov, nie sú v klubovom vyťažení, kde majú tímové tréningy a prípravné stretnutia a o to ťažšie to pre nás bude hneď v prvom zápase. Ale ja verím tomu, že šatňa je nastavená, kvalita tam je dostatočne vysoká na to, aby sme sa s tým popasovali a zvládli to."



Na ZOH 2026 do Milána a Cortiny d'Ampezzo postúpi iba víťaz každej z troch finálových kvalifikačných skupín. Okrem bratislavskej D-skupiny sa rovnaký turnaj uskutoční aj v Rige (Lotyšsko, Francúzsko, Slovinsko, Ukrajina) a Aalborgu (Dánsko, Nórsko, Veľká Británia, Japonsko).

nominácia SR na kvalifikačný turnaj o ZOH 2026:



Brankári: Denis Godla (Slovan Bratislava), Samuel Hlavaj (Iowa Wild), Stanislav Škorvánek (Mountfield Hradec Králové)



Obrancovia: Peter Čerešňák (Dynamo Pardubice), Martin Fehérváry (Washington Capitals), Mário Grman (Admiral Vladivostok), Martin Gernát (Lokomotiv Jaroslavľ), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec), Samuel Kňažko (Cleveland Monsters), Patrik Koch (HC Utah), Šimon Nemec (New Jersey Devils)



Útočníci: Marek Hrivík (Leksands IF), Miloš Kelemen (HC Utah), Róbert Lantoši (Bílí Tygři Liberec), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Lukáš Cingel, Kristián Pospíšil (obaja HC Kometa Brno), Martin Pospíšil (Calgary Flames), Miloš Roman, Libor Hudáček (obaja HC Oceláři Třinec), Pavol Regenda (Anaheim Ducks), Marián Studenič (Färjestad BK), Matúš Sukeľ (HC Litvínov), Adam Sýkora (Hartford Wolf Pack), Tomáš Tatar (New Jersey Devils)

program turnaja:



štvrtok 29. augusta



14.00 Kazachstan – Maďarsko



18.00 SLOVENSKO – Rakúsko







piatok 30. augusta



14.00 Kazachstan – Rakúsko



18.00 Maďarsko – SLOVENSKO







nedeľa 1. septembra



14.00 Rakúsko – Maďarsko



18.00 SLOVENSKO – Kazachstan