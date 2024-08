KOMPLIKÁCIA: Fehérváry vypadol pre zranenie, nahradil ho Gajdoš

Obranca Martin Fehérváry nepomôže slovenskej hokejovej reprezentácii na finálovom kvalifikačnom turnaji v boji o účasť na ZOH 2026. Dvadsaťštyriročného hráča Washingtonu Capitals vyradilo z hry zranenie. V nominácii ho nahradí účastník dvoch svetových šampionátov František Gajdoš z Litvínova.





Fehérváryho dlhší čas sužuje zranenie, pre ktoré bol jeho štart v olympijskej kvalifikácii do poslednej chvíle otázny. K tímu sa pripojil na nedeľňajšom zraze, absolvoval s ním aj tréningové jednotky, deň pred štartom turnaja však padlo rozhodnutie, že do zápasov nenastúpi. "Martinov stav sme konzultovali na dennej báze s fyzioterapeutom i lekárom. Washington ho síce uvoľnil pre potreby reprezentácie, no iba v prípade, že bude fit zo zdravotného hľadiska. To sa nám do dnešného nepodarilo stopercentne docieliť," vysvetlil Peter Frühauf, asistent trénera Craiga Ramsayho.Fehérváry chcel pomôcť Slovensku prebojovať sa na ZOH v Taliansku. Rovnako ako pred tromi rokmi si však v kvalifikácii nezahrá. V auguste 2021 musel tím opustiť z vážnych rodinných dôvodov, tentoraz ho vyradilo zranenie. "Už pred zrazom som avizoval, že nie som úplne stopercentný zo zdravotného hľadiska. Že si to musím vyskúšať. Uzavreli sme to napokon tak, že bude lepšie, aby som si dal ešte oddych. Na plnú zápasovú záťaž nie som pripravený. Veľmi ma to mrzí. Chcel som ísť hrať, je to škoda. Na druhej strane sa musím pozerať do budúcna, sezóna v NHL je dlhá a náročná. Radšej si chcem zranenie poriadne doliečiť, ako sa s ním trápiť celý rok. Naďalej platí, že, keď budem mať možnosť prísť do reprezentácie a budem zdravý, vždy prídem," povedal pre hockeyslovakia.sk obranca s 230 štartmi v zámorskej NHL.Fehérváryho na slovenskej súpiske vystriedal Gajdoš. V utorok večer dostal telefonát od vedenia reprezentácie, v stredu ráno už s tímom trénoval v Bratislave. "Každá pozvánka do národného tímu ma poteší. Prišla nečakane, keďže tréneri mi volali v utorok večer. Sadol som do auta a dnes som na tréningu. Bojovať o olympiádu je veľká motivácia. Zápasy budú ostrejšie a zrejme vo vyššom tempe ako prípravné duely na klubovej úrovni, teším sa," skonštatoval Gajdoš, ktorý v uplynulej sezóne pomohol HK Nitra k zisku majstrovského titulu.Slováci sa v Bratislave postupne stretnú s Rakúskom (29. augusta o 18.00), o deň neskôr v rovnakom čase nastúpia proti Maďarsku a súboje v D-skupine, z ktorej postúpi iba víťaz, zakončia v prvý septembrový deň proti Kazachstanu (18.00)..