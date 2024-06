Boj proti organizovanej kriminalite sa reformou rozdrobí, tvrdí bývalý policajný prezident Spišiak (video)

Vecná príslušnosť útvarov

Reorganizácia alebo zrušenie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.6.2024 (SITA.sk) - Boj proti organizovanej kriminalizuje sa reformou polície, ktorú plánuje jej súčasné vedenie a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok , rozdrobí. Vyhlásil to na piatkovej tlačovej besede opozičný poslanec a bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak Progresívne Slovensko ).Odvoláva sa pritom na príkaz prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka o vecnej príslušnosti jednotlivých útvarov polície.„Nie je presne definované, ktorý úrad sa čím zaoberá. Hovorí sa tam o výberovej príslušnosti, nie o príslušnosti reálnej," skonštatoval Spišiak. Dokument tiež podľa neho deklaruje, že policajný prezident má právo rozhodnúť, či sa nejakým trestným činom má zaoberať konkrétny policajný útvar.Pokiaľ ide o trestné činy v dozorovej kompetencii európskej prokuratúry, podľa Spišiaka ich má naďalej vyšetrovať Národná kriminálna agentúra . Podľa neho však v tejto súvislosti ide o ústupok smerom k inštitúciám Európskej únie „Jedná sa len čiste o to, aby akože deklaratórne mohli povedať, že je to v prospech boja proti tej najzávažnejšej kriminalite, ktorú v rámci EÚ má kompetenciu vyšetrovať úrad európskeho prokurátora," doplnil Spišiak.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ( Hlas-SD ) ešte začiatkom roka povedal, že Národná kriminálna agentúra nebude ďalej fungovať v súčasnej podobe. Nevylúčil pritom ani možné zrušenie útvaru, primárne by však podľa neho malo ísť o reorganizáciu.„Je to moloch, ktorý má zbytočne veľa špecializovaných útvarov a riadiacich pracovníkov a reálnu prácu nemá kto vykonávať," povedal podľa medializovaných informácií minister.