Od vášne k úspechu: Vinár, ktorý sa stal šampiónom regionálnych vín

Ako sa cítite po obhajobe titulu Šampióna od MAS VITIS za najlepšie regionálne biele víno? Aké boli hlavné výzvy pri obhajobe tohto ocenenia?

Pýšite sa úspechom aj na výstave vín v Zelenči.

Mohli by ste podeliť sa o niektoré konkrétne techniky alebo inovácie, ktoré ste zaviedli pri pestovaní hrozna alebo výrobe vína, a ktoré prispeli k vášmu úspechu?

Získali ste množstvo zlatých medailí na regionálnych súťažiach. Na ktoré konkrétne vína ste najviac hrdý a prečo?

Aký význam pre vás malo prijatie ceny starostu obce pre najúspešnejšieho močenského vinára?

Aké máte plány alebo ciele pre nasledujúce ročníky? Chystáte nejaké nové produkty alebo expanziu vašich vinohradníckych aktivít?

Ako ovplyvňuje mikroklíma a pôda vo vašej lokalite charakteristiku vašich vín?

Ktoré z vašich vín je vaše osobné obľúbené a má pre vás špeciálny význam?

Akú radu by ste dali niekomu, kto sa chce venovať vinohradníctvu a výrobe vína?

7.6.2024 (SITA.sk) -Slovenské vinohradníctvo a vinárstvo bolo tisícročia súčasťou našej histórie a našim klenotom, ktorý bol cenený i na kráľovských dvoroch. Víno spájalo a spája dodnes. V súčasnosti sa však táto výnimočná tradícia pestovania hrozna a výroby vína pomaly vytráca. Zmena klimatických podmienok, množstvo výziev v podobe chorôb, nepriazni počasia, nedostatok pracovnej sily a neatraktívnosť tohto odvetvia medzi mladými ľuďmi spôsobujú jeho úpadok. Avšak vďaka vinárom a vinohradníkom, ktorí podľahli vášni pestovania viniča a výrobe vína, táto tradícia žije ďalej. Takým je močenský vinár a vinohradník Henrich Bleho z MB Winery . Jeho víno získalo viacero ocenení a radí sa medzi najlepšie regionálne vína.Pocity máme určite úžasné. Čo sa týka výziev, tak sme si nedávali žiadne, pretože sa venujeme vinárstvu len krátkodobo, takže konkrétne dlhodobé výzvy nemáme. Skutočnosť, že sme to obhájilinás neskutočne teší, pretože je to najväčšia regionálna výstava, kde sú len top vína. Výstavy sa mohli zúčastniť len vzorky, ktoré boli ocenené na regionálnych výstavách zlatou medailou a kategória bielych vín je z nich asi tá najťažšia. Ide o obrovský úspech, pretože v rozstrele z našich vín uspeli hneď tri. Nie každý rok sa totiž podarí dopestovať dobré hrozno a urobiť z neho kvalitné víno. My sme to dokázali a sme za to vďační. To znamená, že pri ocenení sme stáli pri tých najlepších. V tomto prípade to bolo pri vinárovi Romanovi Komárňanskom, ktorý vyhral zvyšné tri kategórie, čo je tiež obrovský úspech aj preto, že on už viac ako desaťročie patrí medzi top vinárov v regióne, čiže už len stáť po jeho boku je pre nás veľký úspech! Vážime si to a je to naša ďalšia motivácia do budúcna.Áno. Táto výstava má štatút národného salónu vín. To sú najlepšie a najväčšie top výstavy na Slovensku. Táto bola v malokarpatskej vínnej oblasti, kde bolo skoro päťsto vzoriek. Býva dokonca aj viac, len minuloročná úroda bola náchylnejšia na choroby, tak sa dopestovalo menej hrozna a vyprodukovalo menej vín. Keďže táto výstava patrí medzi top na Slovensku, tak aj to naše víno patrí medzi top vína Slovenska. Bolo to s odrodou Hirbenal, ktorú pestujeme a bola to panenská úroda našich viníc. Veľmi si to to vážime, vo výrobe vína sa stále radíme medzi "trpaslíkov" a o to viac sa tešíme z úspechu.Bez technológií, ktorými disponujeme, by sa nám to asi nepodarilo. V prvovýrobe už po spracovaní hrozna máme riadené chladenie, kde pomocou tejto našej technológie dokážeme regulovať proces kvasenia. Podľa mňa je to alfa a omega celého vinárstva. Dôležitý je samozrejme aj kvalitný vstupný produkt – hrozno, ktoré si viac-menej sami pestujeme. Máme zatiaľ síce malé výmery výsadby, ale disponujme kompletnou technológiou pre prácu do vinice, pretože naša materská firma INEX-Hausgarden spol. s r.o. vlastní celý rad strojov a zariadení na špeciálne práce v oblasti ekológie a životného prostredia – čiže v Envirorezorte. To znamená, že tieto stroje a zariadenia vieme paralelne využívať v pestovaní viniča a výrobe vína. Iné sorty nakupujeme iba od osvedčených pestovateľov na Slovensku a vyberáme si aj podľa kvality hrozna.Nešlo ani tak o medaile. Podarilo sa nám získať titul šampióna regionálnych výstav 11-krát. Určite sme najviac hrdí na našu odrodu Hibernal, ktorú sme aj vysádzali. Nemáme jej veľa, ale my sa snažíme ísť formou kvality a nie kvantity. Je to rezistentná, tzv. "PIWI" odroda. Tieto druhy sú v popredí viac v Rakúsku a Čechách, ako u nás. Predpokladám však, že sa čoskoro stane populárnou aj u nás, pretože klimatické podmienky sa menia. Myslím si, že v pestovaní rezistentných odrôd je to budúcnosť.Z klasických odrôd sa nám podaril tiež z nášho hrozna Rizling vlašský, ktorý mal aj šampióna a získal skoro všade zlaté medaile. Máme tam vína, ktoré na niektorých výstavách chutili viac, niekomu menej. Myslím si však, že s každým vínom sme mali zlatú medailu. Už len fakt, že sú ocenené akoukoľvek medailou, predstavuje pre vinára úspech, takže sme určite spokojní.Určite veľký. Na domácej pôde je to vždy oveľa náročnejšie. Myslím si, že sme boli trošku, resp. oveľa viac sledovaní ako ostatní! (smiech). Najmä z dôvodu, že sa vinárstvu venujeme krátko. Ako sa hovorí, doma nikto nie je prorokom, a to platí aj u nás v Močenku! Získali sme úspechy už v minulom roku, a to už bolo pre mnoho ľudí akosi nepochopiteľné. Boli pochybnosti a myslím, že pretrvávajú aj dodnes... Ale tento rok sa nám šampiónov podarilo nielenže obhájiť, ale dosiahli sme ďaleko lepšie výsledky ako v minulom roku, takže je to určite pre nás odmena, ktorú sme prijali s veľkou pokorou. Zadosťučinenie za to, že sme sa snažili k práci pristupovať zodpovedne. Snažili sme sa vyrobiť kvalitné chutné vína, aby hlavne chutili ľuďom. Veď o tom to je. Víno spája a robíme ho pre svojich známych, priateľov, kamarátov, rodinu... Tešíme sa, že sa nám to podarilo.Ako som už aj predtým spomenul, tak dlhodobé ciele si nedávame. Zameriavame sa na krátkodobý cieľ, pretože vo vinohradníctve musíte najskôr hrozno dopestovať. Želáte si, aby sa vám to v danom roku podarilo. Aby vás neprekvapili choroby, poveternostné podmienky, ľadovec a podobne. Takže prvý cieľ je dopestovať kvalitný produkt a následne z neho vyrobiť kvalitné víno. Každým rokom chceme urobiť vína lepšie, kvalitnejšie, aby najmä chutili nám a ľuďom okolo nás. Možno v budúcnosti investujeme do ešte lepších technológií, aby sme tento prvotný cieľ dosiahli.V našej oblasti máme skôr ľahšiu pieskovú zem, preto si myslím, že naše vína sú ľahšie a nie je tam cítiť až takú veľkú plnosť ako v prípade hlinitých a ílovitých pôd. Snažíme sa do našich pestovaných odrôd aplikovať aj kompost, ktorý si sami vyprodukujeme v našej materskej firme. Našim cieľom je totiž ísť formou zeleného pestovania. Takisto zadržiavame vodu, ktorú ďalej využívame. Konkrétne zbierame dažďovú vodu zo všetkých striech našich výrobných a skladovacích hál a budov. Snažíme sa ísť ekologickým spôsobom.Hibernal, pretože k tejto odrode som privoňal vďaka mojim dvom skvelým priateľom. Je to docent Štefan Ailer z nitrianskej univerzity, ktorý celý život zasvätil téme víno a ako on sám hovorí "víno je fenomén" a Maroš Mikula, ktorý je prvotvorcom týchto PIWI odrôd – bol medzi prvými na Slovensku, ktorý začal vysádzať a pestovať PIWI odrody. Oni mi dali základy pestovania viniča a výroby vína, tak za mnohé vďačím im. Ako som spoznal odrodu Hibernal, prirástla mi k srdcu, a preto sme ju aj vysadili. Myslím si, že je našou vlajkovou loďou. Pre mňa je najobľúbenejšia, pretože pri tejto odrode som spoznal čaro PIWI odrôd.Vinohradníctvo je veľká drina. Hlavne čo sa týka vinice. Potom pri výrobe vína musíte všetko dôkladne sledovať. Vyžaduje si to množstvo trpezlivosti, času, práce. Keď to však robíte poctivo, výsledky sa dostavia. Určite to však treba skúsiť. Vinohradníctvo je krásna činnosť, pretože ste spätí s prírodou. A keď sa vám podarí vypestovať kvalitný produkt, máte z toho radosť. Keď z hrozna vyrobíte lahodné víno, opäť sa tešíte. Len si to vyžaduje naozaj veľa času. Ten čas je však strávený v prírode a pri tom, čo vás baví. Aspoň ja to mám ako koníček, chvalabohu (smiech). Odporúčam to však každému, pretože sa v tom človek nájde. Naše vinárstvo sa volá MB Winery, podľa iniciálok mojej manželky Martiny Blehovej, ktorá ma podporuje v mojej záľube. A samozrejme aj trošku toleruje, že čas netrávim s rodinou, ale venujem ho vinici. Snažím sa inklinovať k vinohradníctvu i našu dcérku. Aspoň pri tom pestovaní, pretože takto trávi čas v prírode. Chcem, aby bola história našich predkov zachovaná a aby mladí ľudia videli, ako sa pestoval vinič, lebo tak sa pestuje aj dnes, ale, samozrejme, už za pomoci mechanizácie a inováciám vo vinici. Výroba vína je síce viac technologickejšia ako predtým, ale aj o niečo jednoduchšia. Určite ďakujem manželke, dcérke, svojim priateľom a podporovateľom a aj tým, ktorí nám fandia menej alebo pochybujú, pretože aj to nás posúva vpred a aj to je forma podpory.