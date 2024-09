Boje medzi Izraelom a Hizballáhom sú „netolerovateľné“, USA a ďalšie západné mocnosti vyzývajú na okamžité prímerie

26.9.2024 (SITA.sk) - USA, Francúzsko a ďalší spojenci v stredu spoločne vyzvali na okamžité 21-dňové prímerie , ktoré by umožnilo rokovania o eskalujúcom konflikte medzi Izraelom Hizballáhom , ktorý v Libanone za posledné dni zabil viac ako 600 ľudí.V spoločnom vyhlásení, ktoré dohodli počas Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku, sa uvádza, že nedávne boje sú "netolerovateľné a predstavujú neprijateľné riziko širšej regionálnej eskalácie"."Vyzývame na okamžité 21-dňové prímerie na libanonsko-izraelských hraniciach, aby sme poskytli priestor diplomacii," uvádza sa vo vyhlásení. "Vyzývame všetky strany, vrátane vlád Izraela a Libanonu, aby okamžite akceptovali dočasné prímerie."Izraelská a libanonská vláda ani Hizballáh nereagovali okamžite, no vysokopostavení americkí predstavitelia uviedli, že všetky strany si boli vedomé výzvy na prímerie. Zástupcovia Izraela a Libanonu predtým zopakovali svoju podporu rezolúcii OSN , ktorá ukončila vojnu medzi Izraelom a Iránom podporovanou militantnou skupinou z roku 2006.USA dúfajú, že nová dohoda by mohla viesť k dlhodobej stabilite na hraniciach medzi Izraelom a Libanonom.