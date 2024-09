Pellegrini kritizuje úroveň diskusie v parlamente, útoky a urážky robia Slovensku hanbu aj v zahraničí (video)

Konflikt v parlamente

Takéto urážky sú za hranicou

26.9.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini je úprimne sklamaný z toho, kam sa uberá úroveň diskusie v parlamente. Povedal to v stredu v USA, kde na pôde OSN reprezentuje Slovensko.„Veľmi ma mrzí, keď potom zistím, kam sa medzičasom uberá diskusia v slovenskom parlamente - k osobným útokom a neprijateľným urážkam, ktoré ani o milimeter neposúvajú život ľudí k lepšiemu, ale reálne robia Slovensku hanbu aj v zahraničí," vyjadril sa prezident pre médiá.Ako ďalej dodal, je naozaj čas, aby si poslanci a poslankyne uvedomili, na čo od ľudí dostali mandát, a čo, naopak, robia v absolútnom rozpore s tým, čo slovenskí občania oprávnene očakávajú. Prezident narážal na konflikt v Národnej rade SR , ktorý nastal tým, že podpredseda parlamentu Andrej Danko SNS ) dal vykázať zo sály poslankyňu Luciu Plavákovú Progresívne Slovensko ) za to, že mala na svojom notebooku nálepku LGBTI.Poslanec za SNS Rudolf Huliak ju navyše nazval sukou. „Nie som si istý, akým spôsobom konflikt v parlamente prispel k tomu, aby sa na Slovensku vyriešil nejaký problém. Veľmi ma trápi, že sa riešia zástupné problémy, ktoré neposúvajú krajinu dopredu, a musím, samozrejme, odmietnuť, aby sa tak vulgarizoval slovník členov parlamentu voči sebe navzájom, pretože to už fakt presahuje akékoľvek normy slušného správania," uviedol Pellegrini.Zároveň zdôraznil, že takéto urážky poslankyne sú už naozaj za hranicou. „Poslanci, ktorí sa takto správajú, by mali urobiť krok späť, zatiahnuť ručnú brzdu a vrátiť sa ku kultivovanej debate v parlamente," dodal prezident.Zároveň poukázal na to, že to, čo sa deje v slovenskom parlamente, nezostáva len v rámci hraníc Slovenska, ale dozvedajú sa o tom vďaka internetu vo všetkých krajinách sveta, čo nevytvára dobrý obraz našej krajiny v zahraničí.