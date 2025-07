Boje na thajsko-kambodžských hraniciach z domovov vyhnali viac ako 100-tisíc ľudí

25.7.2025 (SITA.sk) - Viac ako 100-tisíc ľudí utieklo zo svojich domovov pre pohraničné boje medzi Thajskom a Kambodžou, ktoré sú najkrvavejšie za desaťročie. Uviedlo to v piatok thajské ministerstvo vnútra. Dlhotrvajúci pohraničný spor prerástol vo štvrtok do intenzívnych bojov s nasadením lietadiel, delostrelectva, tankov a pozemných jednotiek. Bezpečnostná rada OSN pre túto krízu chystá mimoriadne zasadnutie.Podľa thajského ministerstva zdravotníctva boje pripravili o život 15 ľudí, a to 14 civilistov a jedného vojaka. Zranenia utrpelo 46 ľudí vrátane 15 vojakov. Kambodžské úrady žiadne údaje o obetiach na svojej strane nezverejnili.Pre spor o hranice vypukli boje medzi Thajskom a Kambodžou už v rokoch 2008 až 2011, pričom si vyžiadali najmenej 28 mŕtvych a desaťtisíce vysídlených. Terajšia kríza sa začala v máji, keď bol pri novom strete zabitý kambodžský vojak.