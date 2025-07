Po voľbách ostávajú nepoužité hlasovacie lístky, spôsob ich využitia je v kompetencii obce

Posledné voľby

Čo s nepoužitými či nesprávne upravenými hlasovacími lístkami?

Je to v kompetencii obce

25.7.2025 (SITA.sk) - Pri voľbách do Národnej rady SR aj Európskeho parlamentu sa podľa volebného zákona pre každý kandidujúci politický subjekt alebo koalíciu, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná, vyhotoví hlasovací lístok.V zatiaľ posledných voľbách do národného parlamentu v septembri 2023 sa o priazeň voličov uchádzalo celkovo 25 subjektov (volebná účasť bola 68,51 percenta, čo predstavuje viac ako tri milióny voličov, z temer 4,39 milióna zapísaných voličov).V júni 2024 si zas slovenskí voliči vyberali vo voľbách do europarlamentu z 24 kandidátnych listín (účasť bola 34,38 percenta, teda čosi vyše 1,5 milióna voličov z 4 377 093 zapísaných voličov). Zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva tiež vyplýva, že na základe zaregistrovaných kandidátnych listín potrebný počet hlasovacích lístkov zabezpečuje Ministerstvo vnútra (MV) SR Volič si pri voľbách vyberá len jeden hlasovací lístok, ktorý vloží do obálky, nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí vložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. V prípade, ak volí mimo volebnej miestnosti, takéto lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.Na to, čo sa deje s nepoužitými či nesprávne upravenými hlasovacími lístkami sa agentúra SITA opýtala Ministerstva vnútra SR. Ako priblížil hovorca MV SR Matej Neumann , postup volebných komisií a obcí pri odovzdaní a úschove volebných dokumentov upravuje pokyn na úschovu hlasovacích lístkov a iných volebných dokumentov, ktorý je podľa volebného zákona vydávaný ku každým voľbám.„V ňom je okrem iného upravené aj nakladanie s nepoužitými (nevydanými) hlasovacími lístkami," uviedol. Dodal, že na základe tohto pokynu môžu byť nevydané hlasovacie lístky, obálky a hlasovacie lístky nachádzajúce sa v schránke na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov do určitého termínu odovzdané na zničenie bez vyraďovacieho konania.„Spôsob využitia týchto hlasovacích lístkov je v kompetencii obce. Zvyčajne sú využité v materských a základných školách na kreslenie a následne odovzdané do zberných surovín," doplnil Neumann. Ako ďalej priblížil, objem hlasovacích lístkov a ostatných materiálov je pri voľbách do NR SR približne 500 ton.„Pri iných voľbách sa tento objem líši v závislosti od veľkosti a počtu hlasovacích lístkov," uzavrel s tým, že rezort vnútra objem nepoužitých a odložených hlasovacích lístkov neeviduje.