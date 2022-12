Boje o Bachmut ničia armádu aj žoldnierov od Vagnerovcov, Putina však podľa Zelenského nezastaví ani 100-tisíc mŕtvych Rusov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že boje o Bachmut v Doneckej oblasti „rozbíjajú“ nielen ruskú armádu, ale aj ruských žoldnierov z Vagnerovej skupiny. Ako však dodal, ruského vodcu Vladimira Putina nezastaví ani 100-tisíc mŕtvych Rusov.Zelenskyj vyhlásil, že Bachmut zostáva najhorúcejším bodom na celej frontovej línii dlhej viac ako 1300 kilometrov. „Od mája sa okupanti pokúšajú zlomiť náš Bachmut, ale čas beží a Bachmut už láme nielen ruskú armádu, ale aj ruských žoldnierov, ktorí prišli nahradiť straty okupantov,“ povedal.„Len sa zamyslite: Rusko už na Ukrajine stratilo takmer 99-tisíc svojich vojakov. Zajtra to bude 100-tisíc mŕtvych okupantov. Prečo? Nikto v Moskve na túto otázku nemá odpoveď. A ani nebude,“ dodal Zelenskyj.Tvrdí, že Moskva vedie vojnu a plytvá životmi vlastných občanov. „A to len preto, že nejaká skupinka v Kremli si nevie priznať chyby a strašne sa bojí reality. Ale realita hovorí sama za seba,“ skonštatoval ukrajinský prezident.Taktiež poďakoval ukrajinským bojovníkom, ktorí hrdinsky držia smer na Bachmut, Soledar, Avdijivku, Marjinku, Kremin a celý Donbas. Zdôraznil, že tento región bol pred príchodom Rusov jedným z najsilnejších na Ukrajine a teraz ho Rusko „ničí do základov“. „Ani takouto krutosťou nepriateľ nič nezíska,“ zakončil Zelenskyj.