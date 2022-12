Udržateľné pivo zo slovenského pivovaru  

Bez jačmeňa nebude pivo

20.12.2022 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť HEINEKEN sa u nás snaží sa o rozvoj dlhodobého podnikania, pričom tradične prihliada na ochranu životného prostredia a sociálnu udržateľnosť. Podporuje lokálnych poľnohospodárov a pestovateľov, vzdeláva ich a aktívne s nimi spolupracuje. Podniká významné kroky na ochranu vodných zdrojov, takmer žiaden výrobný odpad nevyváža na skládky, recykluje a smeruje k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Líder na slovenskom pivnom trhu je v tomto smere inšpiráciou aj pre konkurenciu. Jednoducho kvalitné a chutné pivo musí byť aj udržateľné.Pri zrode piva z poľa až po pohár načapovaného piva, sa HEINEKEN Slovensko pozerá na dopady všetkých jej aktivít na životné prostredie. Nie sú to len slogany a sľuby, ale reálne kroky, ktoré pivovar a sladovňa v Hurbanove implementuje do výroby, ale aj do vzťahov s lokálnymi farármi pri pestovaní sladovníckeho jačmeňa. Bez tejto základnej suroviny, totiž nebude ani pivo. Jeho výroba sa preto začína už na poliach. Kvalita vstupných surovín je alfou a omegou výslednej chuti kvalitného piva. "Viac ako polovica zo 135000 ton sladovníckeho jačmeňa, ktorý sme minulý rok nakúpili, pochádzala z udržateľného poľnohospodárstva. Vyše 80 % bolo od slovenských pestovateľov. Do roku 2030 máme v pláne nakupovať jačmeň len z udržateľných zdrojov. To sa už v roku 2021 na 100 % podarilo pri nákupe chmeľu," tvrdí Tomáš Ševčík, manažér hurbanovskej sladovne.Aj vodu majú v Hurbanove lokálnu. Ochrana jej zdrojov je pre pivovarníkov a sladovníkov veľkou výzvou. Proces výroby sladu je náročný práve na spotrebu vody. Jačmeň je totiž potrebné máčať, aby začal klíčiť. "Momentálne sa v hurbanovskej sladovni pohybujeme na úrovni 3,25 metra kubického vody na tonu sladu. K neustálemu znižovaniu jej spotreby prispievajú nielen naše inovácie, investície do nových technológií a zmeny výrobných procesov, ale aj nové odrody sladovníckeho jačmeňa, ktoré sú mäkšie a potrebujú menej vody na klíčenie," objasňuje manažér hurbanovskej sladovne. Výhodou je, že na výrobu piva a sladu sa v Hurbanove používa voda z artézskych studní, ktoré vyvierajú z hĺbky 150 metrov priamo pod areálom pivovaru. "Je natoľko kvalitná, že spĺňa akostné parametre dojčenskej vody," vysvetľuje Tomáš Ševčík. Aj sladovňa má vlastnú studňu a v hurbanovskej vode máča jačmeň. V ďalších procesoch výroby sladu a varenia piva sa HEINEKEN Slovensko snaží riešiť najmä diverzifikáciu spotrebovanej energie.Súčasťou udržateľného prístupu je aj vlastná čistiareň odpadových vôd v hurbanovskom pivovare. Prechádza ňou úplne všetka voda, s ktorou v Hurbanove pracujú a absolvuje hneď niekoľko stupňov čistenia, v rámci ktorých sa z nej odstraňujú organické látky a chemické znečistenie. "Odpadovú vodu dokážeme vyčistiť tak, že spĺňa všetky legislatívne požiadavky na to, aby sa vrátila späť do prírodného cyklu bez narušenia prirodzenej rovnováhy životného prostredia," vysvetľuje Rene Krujit, generálny riaditeľ HEINEKEN Slovensko.Veľký dôraz kladú v Hurbanove aj na recykláciu výrobného odpadu. Na svoje si pritom prídu aj hospodárske zvieratá, ktoré skonzumujú časť vedľajších rastlinných produktov vznikajúcich pri výrobe sladu a varení piva. Ide napríklad o jačmenné plevy, sladový kvet, odpadové kvasnice a mláto, ktoré sú plné bielkovín, vitamínov a živín. Pivovar a sladovňa ich dodáva lokálnym farmárom a poľnohospodárom. Silný trend poklesu živočíšnej výroby na Slovensku núti spoločnosť intenzívne hľadať aj nové možnosti zhodnocovania výrobného odpadu. Do úvahy prichádza výroba produktov na energetické účely alebo výstavba ďalšej bioplynovej stanice pre spracovanie tejto vedľajšej produkcie. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko dala zároveň prísľub, že do roku 2025 nebude žiadne odpady z výroby vyvážať na skládku. Minulý rok ich recyklovali až 99,8 %.Veľkou témou HEINEKEN Slovensko je v rámci stratégie zodpovedného podnikania aj znižovanie uhlíkovej stopy. Je to jeden z jej primárnych cieľov aj v rámci globálnej stratégie. Spoločnosť sa zaviazala k uhlíkovej neutralite vo výrobe do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci do roku 2040 (30 % zníženie do roku 2030). Sú s tým spojené aj mnohé investície do ekologickej výroby a inovácií. Nedávno v Hurbanove uviedli do prevádzky nové silo na kryštálový cukor. Vďaka nemu sa tekutý cukrový sirup namiesto dovážania vyrába priamo v pivovare. Ročne tak emisie CO2 z dopravy tejto suroviny znížili o dve tretiny. V logistike sa stále viac využíva aj železničná doprava.HEINEKEN Slovensko sa ako výrobca piva, radlerov a ciderov plne podporuje aj recykláciu a zálohovanie vratných obalov. "Zálohovací systém umožňuje maximalizovať cirkularitu, čo znamená, že obaly nezaťažia našu planétu odpadom, ale vrátia sa späť do obehu ako materiál pre nový obal, čo je dlhodobým strategickým cieľom spoločnosti HEINEKEN," deklaruje generálny riaditeľ Rene Krujit. Jasnou rečou hovoria aj čísla. Recykláciou jednej plechovky šetríme až 98,7 gramu CO2. Všetky plechovky, ktoré sa vrátia do systému sa opätovne stanú plechovkami – ide o tzv. systém can-to-can. Zálohovací systém vďaka tomu šetrí energie a v konečnom dôsledku CO2.Od januára 2022 tak do kolobehu piva vstúpili aj koneční spotrebitelia. Prispievať k trvalej udržateľnosti môže každý z nás, či už vášnivý pivár alebo príležitostný fanúšik piva, radlerov či cideru. Vrátiť recyklovateľné obaly do obehu je našou nenahraditeľnou úlohou v rámci celého produkčného procesu obľúbených nápojov. HEINEKEN Slovensko si na ceste k trvalej udržateľnosti stanovuje prísne ciele, ponúka riešenia a inšpiruje. 