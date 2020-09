Boje o Náhorný Karabach pokračujú už tretí deň, Rusko vyzvalo všetky strany na prímerie

Arméni popreli bombardovanie Daškesanu

Rusko má v Arménsku základňu

29.9.2020 (Webnoviny.sk) - Arménske a azerbajdžanské ozbrojené sily sa v utorok navzájom obviňovali z útokov na svoje teritóriá, keďže boje o separatistický región Náhorný Karabach pokračovali už tretí deň. Náhorný Karabach sa nachádza na azerbajdžanskom území, ale je pod kontrolou síl etnických Arménov, ktorých od separatistickej vojny z roku 1994 podporuje arménska vláda.Azerbajdžanské ministerstvo obrany v utorok uviedlo, že arménske sily bombardovali región Daškesan v Azerbajdžane. Arménski predstavitelia uviedli, že azerbajdžanská armáda ostreľovala vojenskú jednotku v arménskom meste Vardenis, čo viedlo k požiaru autobusu a zabitiu jedného civilistu.Arménske ministerstvo zahraničia "úplne" poprelo správy o bombardovaná regiónu Daškesan a uviedlo, že týmito správami si Azerbajdžan pripravuje pôdu pre "rozšírenie oblasti nepriateľstva, vrátane agresie proti Arménsku".Ministerstvo obrany regiónu Náhorný Karabach uviedlo, že doteraz na jeho strane zahynulo 84 vojakov. Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v utorok povedal, že v jeho krajine bolo zabitých 10 civilistov, ale nezverejnil nijaké podrobnosti o obetiach na strane azerbajdžanskej armády.Rusko v utorok vyzvalo Turecko, aby sa podieľalo na ukončení smrteľných stretov medzi arménskymi separatistami a Azerbajdžancami v Náhornom Karabachu. "Vyzývame všetky strany, najmä partnerské krajiny, ako je Turecko, aby urobili všetko možné pre prímerie a návrat k pokojnému urovnaniu konfliktu prostredníctvom politických a diplomatických prostriedkov," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že sú "kategoricky proti" vyhlasovaniu podpory a vojenskej aktivite, ktoré "prilievajú olej do ohňa".Ankara je spojencom Azerbajdžanu. V pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval Arménsko, aby ukončilo "okupáciu" Náhorného Karabachu a región, ktorý je medzinárodne uznaný ako súčasť Azerbajdžanu, opustilo. Arménsko, ktoré má s Tureckom historicky zlé vzťahy, ho obviňuje z toho, že posiela do Azerbajdžanu žoldnierov.Peskov okrem iného uviedol, že Rusko je "v neprestajnom kontakte" so všetkými troma krajinami.Rusko je súčasťou vojenskej aliancie bývalých sovietskych štátov, do ktorej patrí aj Arménsko. V krajine má Rusko dokonca aj svoju vojenskú základňu. Zbrane však Rusko poskytuje ako Arménsku, tak aj Azerbajdžanu.