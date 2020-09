Ombudsmanka Patakyová navrhuje za generálneho prokurátora Čentéša, v minulosti už bol zvolený

Gašparovič Čentéša nevymenoval

Voľba na novembrovej schôdzi

29.9.2020 (Webnoviny.sk) - Navrhovaným kandidátom na generálneho prokurátora zo strany verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej je Jozef Čentéš . Ako informovala Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv, ombudsmanka sa pri svojom výbere zamerala na kritériá odbornosti, profesionality aj morálnej integrity.Čentéš bol v minulosti zvolený na post generálneho prokurátora, no bývalý prezident Ivan Gašparovi č jeho vymenovanie odmietol. Ústavný súd v roku 2014 rozhodol, že týmto konaním došlo k porušeniu Čentéšových základných práv.„V rámci aktuálneho návrhu tejto osobnosti, okrem zhodnotenia kritérií profesionality, odbornosti a morálnosti, ide aj o istú symboliku a možnosť nápravy vďaka umožneniu kandidatúry a otvoreniu cesty k využitiu základného práva byť volený,“ uviedla Patakyová.V rámci reforiem prokuratúry Nadácia zastavme korupciu zdôrazňuje potrebu zmeniť výberové konania na miesta vedúcich prokurátorov tak, aby o ne bola reálna súťaž, otvoriť systém aj pre iné právnické profesie, zabezpečiť väčšiu nezávislosť jednotlivých prokurátorov, ich kariérny rast a spravodlivé disciplinárne konanie.Nadácia dodala, že skutočnosť, že rada prokurátorov po prvýkrát pozvala na vypočutie aj mimovládne organizácie, vníma ako snahu prokurátorov očistiť meno prokuratúry a otvoriť ju viac kontrole verejnosti.Rada prokurátorov si kandidáta na šéfa prokuratúry vyberá spomedzi štvorice prokurátorov Čentéša, Jána Šantu Návrhy kandidátov na voľbu nového generálneho prokurátora môžu oprávnení navrhovatelia podávať do 9. októbra. Samotná voľba by sa mala uskutočniť na schôdzi, ktorá sa začína 24. novembra.