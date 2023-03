Boje v Bachmute sa zintenzívnili a Kremeľ stratil kontrolu nad informačnou sférou v Rusku

Boje v Bachmute sa zintenzívnili

Strata Kremľa nad informačnou sférou

12.3.2023 (SITA.sk) - Ruské sily v sobotu nedosiahli vo východoukrajinskom meste Bachmut žiaden potvrdený postup. V najnovšej aktualizácii to naznačujú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) , podľa ktorých ruskí vojaci a žoldnieri z Wagnerovej skupiny pokračovali v pozemných útokoch, ale nič nedokazuje, že by dosiahli nejaký pokrok.Popredný think tank, sídliaci vo Washingtone, vo svojej správe citoval hovorcu ukrajinských ozbrojených síl Serhija Čerevatyja, podľa ktorého boli boje v Bachmute tento týždeň intenzívnejšie ako týždeň predtým.Hovorca v sobotu povedal, že za uplynulých 24 hodín sa v meste odohralo 23 bojových stretov. Britská vojenská rozviedka v sobotu informovala, že Wagnerovci majú pod kontrolu väčšinu východného Bachmutu a ukrajinské sily sú na západe, pričom rieka Bachmutka teraz predstavuje frontovú líniu.ISW vo svojej aktualizácii hovorí aj o strate kontroly Kremľa nad informačnou sférou v Rusku. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová potvrdila „boj vo vnútornom kruhu Kremľa".Kremeľ sa podľa hovorkyne fakticky vzdal kontroly nad informačným priestorom krajiny, pričom prezident Vladimir Putin nie je schopný ľahko získať kontrolu.Vyjadrenia Zacharovovej, prednesené na fóre o „praktických a technologických aspektoch informačnej a kognitívnej vojny v modernej realite" v Moskve, sú podľa ISW „pozoruhodné" a v súlade s dlhodobými hodnoteniami think tanku o „zhoršujúcom sa kremeľskom režime a dynamike riadenia informačného priestoru".