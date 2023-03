Kollár má v prípade migov iný názor ako Fico, ale Naď by nemal počúvať iba rady svojho srdiečka

Kollárov nesúhlas s Ficom

Sulík o postoji poslancov SaS

12.3.2023 (SITA.sk) - Predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár si nemyslí, že vojenská pomoc Ukrajine je vmiešavanie sa do vojnového konfliktu.Ukrajina sa podľa Kollára neubráni len humanitárnou pomocou, ktorú im pošleme, tak ako to radí napríklad predseda Smeru-SD Robert Fico . Povedal to v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12.Šéf parlamentu si myslí, že minister obrany Jaroslav Naď by v otázke našich stíhačiek MiG-29 nemal rozhodovať autonómne a tak, "ako mu radí srdiečko". Kollár je toho názoru, že šéf rezortu obrany by mal prihliadať na našu legislatívu.Prostriedky, ktoré by sme dostali za dodávku MiG-29 Ukrajine by podľa Kollára mohli byť použité na sociálne účely. Pripustil, že aj keď by museli byť použité na obranu, vie si predstaviť, že o takúto sumu sa znížil rozpočet pre obranu a prostriedky by sa použili inde.Podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka by to mali byť ústavní právnici, kto rozhodne o tom, v čej kompetencii je dodanie stíhačiek Ukrajine. V prípade, ak to bude potrebné, poslanci SaS sú podľa neho pripravení zahlasovať za ich darovanie.