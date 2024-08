Boje v Kurskej oblasti podľa Rusov potrvajú niekoľko mesiacov, pripravujú „novú normalitu“

21.8.2024 (SITA.sk) - Kremeľ predpokladá, že boje v Kurskej oblasti na západe Ruska, ktorej časť obsadila ukrajinská armáda , by mohli trvať niekoľko mesiacov, a to dokonca aj podľa optimistických odhadov. Preto Rusov pripravuje na „novú normalitu".Tvrdí to nezávislý ruský portál Meduza, ktorý cituje nemenované zdroje blízke Kremľu a ruskej vláde. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Táto „nová realita“, ako ju chápe Kremeľ, pre Rusov znamená, že nepriateľ naozaj prenikol na ruské územie, ale čelí nevyhnutnej porážke, hoci opätovné dobytie území bude určitý čas trvať, takže Rusi musia počkať.Všetci ruskí predstavitelia, ktorých portál Meduza oslovil, predpokladajú, že boje v Kurskej oblasti môžu pokračovať ešte niekoľko mesiacov. Zdroj blízky vláde však dodáva, že tento odhad je „dosť optimistický" a založený na predpoklade, že všetko „pôjde dobre“.Hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj v utorok povedal, že ukrajinskí vojaci v ruskej Kurskej oblasti kontrolujú už viac ako 1 260 štvorcových kilometrov územia a 93 obcí.