Po zrážke kamióna s autobusom hlásia sedem zranených. Pre nehodu v Turni nad Bodvou polícia začala trestné stíhanie

aktualizované 21. augusta 2024, 14:00



V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

21.8.2024 (SITA.sk) -Pri utorňajšej nehode autobusu a kamióna sa zranilo osem ľudí, väčšinou ľahko. Nehoda sa stala v neskorých popoludňajších hodinách na križovatke pri obci Turňa nad Bodvou, v smere z Moldavy nad Bodvou do Rožňavy.Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová , 26-ročný vodič ťahača s návesom z dosiaľ nezistených príčin narazil do pred ním idúceho autobusu.„Vodič s autobusom spomaľoval, pretože odbočoval smerom do obce Turňa nad Bodvou, a tak po náraze obe vozidlá zišli z cesty vľavo na pole,“ priblížila Ivanová. V autobuse sa v čase nehody nachádzalo desať cestujúcich. U žiadneho z vodičov dychová skúška nepreukázala prítomnosť alkoholu v dychu.Počas dokumentovania dopravnej nehody bola cesta obojsmerne uzavretá a dopravu riadili policajti, ktorí vodičov nasmerovali na obchádzkovú trasu.„Po ukončení obhliadky miesta dopravnej nehody bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví,“ dodala Ivanová s tým, že presné príčiny nehody i miera zavinenia oboch účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.