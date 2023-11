Bojkot „nepriateľských médií“ obhajoval Fico aj v Prahe, neverí ani správam o intervencii Čaputovej (foto)

Prihováranie sa zo strany Čaputovej

24.11.2023 -Predseda vlády Robert Fico prišiel na návštevu Českej republiky s tými najlepšími úmyslami. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii v Prahe s tým, že neverí medializovaným informáciám, že prezidentka SR Zuzana Čaputová musela presviedčať českého prezidenta Petra Pavla , aby sa s Ficom stretol.„Podľa mňa je to bublina," povedal s tým, že žiadne prihováranie sa zo strany Čaputovej ani nepotrebuje. Zároveň zdôraznil, že na stretnutie s Pavlom sa teší.„Ja ho absolútne rešpektujem, Bol zvolený občanmi Českej republiky," povedal Fico. Doplnil, že predpokladá, že s Pavlom sa budú rozprávať hlavne o zahraničnej politike. „Poviem to, čo hovorím aj doma, čo hovorím na tlačových konferenciách, to určite zopakujem aj pred českým prezidentom," dodal Fico.Predseda vlády Robert Fico tiež na návšteve Českej republiky potvrdil, že sa rozhodol prerušiť komunikáciu s niektorými slovenskými médiami. Ako uviedol na tlačovej konferencii v Prahe, ide o vnútornú záležitosť Slovenska.„Mám na to právo. To je celé. Je to naša vnútorná slovenská vec," odpovedal na otázku českých médií s tým, že sa nikdy nikomu nebude zodpovedať za toto rozhodnutie. Fico doplnil, že o „dezinformáciách", ktoré šíria hlavné slovenské médiá, sa nerozprával ani s českým náprotivkom Petrom Fialom. Fiala v tejto súvislosti skonštatoval, že česká vláda nemá žiaden zoznam priateľských ani nepriateľských médií. Ficovo rozhodnutie pritom nekomentoval. „Som presvedčený že Slovensko je demokratická krajina so silnou občianskou spoločnosťou a že Slovensko si svoje problémy určite vie riešiť samo," doplnil Fiala.Fico taktiež uviedol, že nevidí žiadny dôvod pridať sa k iným premiérom, keby organizovali spoločnú cestu do hlavného mesta Ukrajiny Kyjeva. To, že slovenská vláda neverí vo vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine, nie je podľa neho rozdielom v hodnotových otázkach medzi SR a ČR.„To je náš postoj, ktorý robíme na základe konkrétnych informácií," povedal Fico s tým, že na základe hodnotenia vojenských operácií považuje vojnu na Ukrajine za zamrznutý konflikt, ktorý môže trvať do roku 2029 až 2030. V tejto súvislosti je podľa neho lepšie 10 rokov rokovať ako bojovať. „To je náš postoj," zopakoval Fico.Fiala v tejto súvislosti uviedol, že od začiatku je presvedčený, že je správne vojensky podporovať Ukrajinu. „ČR bola prvá krajina, ktorá to urobila. Som presvedčený, že to má význam aj naďalej, pretože Ukrajina potrebuje k svojmu statočnému boju našu pomoc," dodal český premiér.