SBU identifikovala ruského veliteľa, ktorý nariadil zabitie civilistov v Buči

Operácie proti miestnym obyvateľom

Overovanie možnej smrti

24.11.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) identifikovala ruského veliteľa, ktorý v marci minulého roka vydal rozkaz na zabitie najmenej štyroch ukrajinských civilistov v meste Buča v Kyjevskej oblasti. Referuje o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na piatkové vyhlásenie SBU.Podplukovník Alexander Dosiagajev, veliteľ 2. práporu 104. pluku 76. výsadkovej divízie ruských vzdušno-výsadkových síl, bol nasadený v Buči na začiatku invázie. Neskôr ho za službu na Ukrajine vyznamenali medailou „Hrdina Ruska“.Počas svojho pôsobenia v Buči Dosiagajev nariadil jednotkám, ktorým velil, aby sa zapojili do operácií proti miestnemu obyvateľstvu, ktorých cieľom bolo zabrániť prípadnému odporu, ako aj zastrašiť obyvateľov. Pri jednej z takýchto akcií Dosiagajev nariadil svojim jednotkám, aby zastrelili štyroch civilistov, keď prechádzali okolo.Dosiagajeva, ktorý bol údajne zabitý v máji minulého roka, vyšetrujú pre porušenie zákonov vojny a vraždy. SBU tvrdí, že informácie o jeho možnej smrti sa overujú, no aj keby boli pravdivé, vyšetrovaniu by to nebránilo.Buča sa počas vojny na Ukrajine stala synonymom obvinení Ruska z vojnových zločinov. Kremeľ však popiera akúkoľvek účasť na masovom zabíjaní civilistov a naďalej opakuje nepodložené tvrdenia, že obrázky mŕtvych civilistov sú falošné.