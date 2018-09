Bojkotujúce politické sily znemožnili zvolenie predsedu parlamentu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 4. septembra (TASR) - Na ustanovujúcom zasadaní nového irackého parlamentu, ktorý vzišiel z volieb 12. mája a ktorého členovia sa mali stretnúť v plnej sile po prvý raz v pondelok, sa pre bojkot viacerých politických subjektov nepodarilo zvoliť nového šéfa zákonodarného zboru.Informovali o tom v utorok svetové tlačové agentúry s odvolaním sa na parlamentné zdroje.Podľa nich dočasný predseda parlamentu v Bagdade Muhammad Alí Zaíní odložil voľby nového šéfa zákonodarcov na 15. septembra.Jablkom sváru je sila jednotlivých politických blokov v parlamente. Dve proti sebe stojace zoskupenia totiž zhodne tvrdia, že v ňom disponujú väčšinou.Jedným z nich je blok pod vedením vplyvného šiitského duchovného Muktadu Sadra a úradujúceho premiéra Hajdara Abádího združujúci 16 subjektov, druhým konkurenčná koalícia pod vedením exministra dopravy Hádího Ámirího a zoskupenie okolo expremiéra Núrího Málikího.Štvorročné funkčné obdobie doterajšieho irackého parlamentu uplynulo 30. júna. Krajinu odvtedy až do opakovaného spočítania hlasov dočasne riadila vláda s obmedzenými právomocami. Výsledky hlasovania občanov potvrdil 19. augusta iracký Federálny najvyšší súd.V Iraku zastáva spravidla post premiéra predstaviteľov šiitov, funkciu predsedu parlamentu zasa zástupca sunnitov. Poslanci by po zvolení vedenia parlamentu mali mať 30 dní na zvolenie novej hlavy štátu, ktorým by sa v súlade s tradíciami mal stať Kurd. Ten bude mať následne 15 dní na poverenie najsilnejšieho parlamentného bloku zostavením budúcej vlády krajiny.