Búrka Gordon zasiahne pobrežie štátu Mississippi so silou hurikánu

Na satelitnej snímke z NOAA tropická búrka Gordon sa blíži k Spojeným štátom americkým 4. septembra 2018. Obyvatelia pobreží od Floridy po Louisianu sa pripravujú na príchod tropickej búrky, ktorá udrie na centrálnu časť v Golfskom zálive dnes v noci. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Washington 4. septembra (TASR) - Americký štát Mississippi sa pripravuje na príchod tropickej búrky Gordon, ktorá sa presúva cez Mexický záliv k pevnine, pričom sa očakáva jej zosilnenie na hurikán najnižšej, prvej z piatich kategórií.Výstraha pred hurikánom platila v utorok na celom pobreží Mississippi, ako aj susednej Alabamy, pričom guvernéri oboch štátov vyhlásili taktiež stav ohrozenia, informovala tlačová agentúra AP. Ešte v pondelok pocítili túto búrku aj v južných oblastiach štátu Florida, v ktorých blízkosti sa sformovala.Meteorológovia predpovedajú, že Gordon zasiahne pevninu na mississippskom úseku pobrežia, a to v čase po zotmení miestneho času. Podľa posledných údajov Národného hurikánového centra (NHC) v Miami z 10.00 h miestneho času (17.00 h SELČ) sa stred búrky nachádzal približne 235 kilometrov juhovýchodne od ústia rieky Mississippi, pričom najvyššia ustálená rýchlosť vetra dosahovala 100 kilometrov za hodinu.V pobrežných oblastiach sa medzitým presúvali do bezpečia posádky člnov a motoristi, zatiaľ čo obyvatelia stavali hrádze z vriec naplnených pieskom. Na plážach platí zákaz vstupovať do vody a niektoré školy zrušili vyučovanie. Podľa predpovede NHC búrka vyvolá na pobreží "zdvihnutie morskej hladiny o 0,9-1,5 metra, zatiaľ čo ďalej vo vnútrozemí budú predstavovať riziko výdatné zrážky.Riaditeľ úradu civilnej ochrany v Alabame napísal na Twitteri, že obyvatelia pobrežného pásma by mali vyhľadať bezpečné miesta a zdržiavať sa tam v čase od utorkového popoludnia až do stredajšieho rána.