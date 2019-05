Bojnice opäť skrášli sochárska výstava BOJNICE V SOCHE

Mesto Bojnice v rámci 4. ročníka originálneho konceptu prezentácie moderného umenia BOJNICE V SOCHE skrášli sochárska výstava na pešej promenáde historického Hurbanovho námestia pod romantickým Bojnickým zámkom (od 26. mája do 30. septembra 2019).



Svoju tvorbu pod názvom ROZLÚČKA S FAŠIANGAMI tu predstavuje akademický sochár Ladislav Gajdoš (1940, Sabinov), absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave u prof. Kostku a Akadémie výtvarných umení v Prahe u prof. Hladíka, odbor figurálne sochárstvo (1959-1965). Je sochárom reliéfov, komornej a monumentálnej plastiky, keramík, autor gobelínov i art protisov. Realizoval umelecké dotváranie architektúry v interiéroch i exteriéroch. Niektoré jeho diela boli v rokoch normalizácie odstránené a zničené. Preto aj umelcova emigrácia do Nemecka a znovunapojenie sa na domácu výtvarnú scénu až po zmene politických pomerov v roku 1989.

Jeho nová tvorba sa stala jedinečnou reflexiou, kritikou a pranierom starých hriechov, bezcharakternosti, zla a hlúposti, straty svedomia a zodpovednosti v myslení a činoch mnohých ľudí „tam hore“ i dole v dave. Osobitú symboliku i grotesku v koloristickom i štýlovom ladení pop artu a umenia vo verejnom priestore priniesol Gajdošov cyklus 15 plastík „Slovenské fašiangy“. Výber z nich v bielej podobe a objeme vystavuje v Bojniciach. Sú to akoby biele zjavenia pod romantickým rozprávkovým zámkom. Sugestívne plastické vízie. Obnažené plastiky a znepokojujúce sochárske preludy. Pre koho? Pre ľudí. Sú to aj umelecké výzvy – zastavme sa, pamätajme, premýšľajme a nezabúdajme. Nedopusťme, aby egoisti a mamonári finančnej i politickej moci s výnimkou niektorých, aby nečisté ruky, činy a duše ovládli náš svet i ľudskú, občiansku spoločnosť dnešného Slovenska. Fašiangy L. Gajdoša nie sú ľudovou slávnosťou, ale aktuálnym pranierom a varovaním… Symbolickú bodku za negatívami týchto časov dáva optimisticky ladená socha „Jarné precitnutie“, stvárňujúca ako ináč ženu v torze a jej ľahkým prebúdzaním sa do nových časov.

Výstavu organizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice, člen organizačného výboru Emil Medera hovorí: „Verím, že naše pôvabné mestečko Bojnice netreba zvlášť predstavovať - každý na Slovensku vie, kde sú Bojnice. Čo by sme ale radi predstavili, je nový rozmer nášho mesta - že Bojnice nie sú „len“ čarokrásny romantický zámok, národná ZOO najstaršia na Slovensku, unikátne Múzeum praveku neandertálcov, vynikajúci sokoliari Aquila, výborné kúpele a nová nádherná vyhliadka Čajka nad mestom v oblakoch... Bojnice sú aj vysoko kvalitné moderné umenie, ktoré si návštevníci môžu doslova vychutnať v prekrásnej starej vyše 100-ročnej lipovej aleji, jednej z najkrajších na Slovensku. Do Bojníc a regiónu Hornej Nitry sa určite oplatí prísť na viac ako jeden deň, pretože jeden deň jednoducho nestačí...“

Prezentácia originálnych moderných diel akademického sochára Ladislava Gajdoša v Bojniciach patrí k TOP najvýznamnejším kultúrnym podujatiam na území mesta aj regiónu v roku 2019.