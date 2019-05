RTVS investuje 675.000 eur od štátu do hudobných nástrojov i programu

Ilustračné foto. Foto: Ilustračné foto. Foto:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) – RTVS dostane od štátu ďalších 675.000 eur, takmer polovicu zo zvýšených prostriedkov použije na nákup nových hudobných nástrojov pre Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (SRo). Vedenie telerozhlasu o zvýšení prostredníctvom dodatku zmluvy so štátom informovalo Radu RTVS na jej pondelkovom rokovaní."Investičnú injekciu si vyžaduje nevyhnutnosť obnovy časti hudobných nástrojov symfonického telesa, na čo prostriedky v bežnom rozpočte nepostačujú," vysvetlil riaditeľ sekcie programových služieb SRo Michal Dzurjanin. "Budeme môcť zakúpiť nástroje predovšetkým do dychovej sekcie, kde sa cena jednotlivých nástrojov pohybuje rádovo v desiatkach tisícov eur, časť sumy neinvestujeme aj do obnovy organu, samozrejme, nepôjde o komplexnú rekonštrukciu, ktorá je rozdelená na viacero etáp," spresnil ďalej.Ďalšie peniaze majú v roku 2019 pokryť výrobu programu k Roku M. R. Štefánika (55.000 eur) i oslavám 75. výročia SNP (70.000 eur). O 250.000 eur sa zvyšujú aj prostriedky pre národnostné vysielanie v rozhlase i televízii. "Keďže ide o jednorazové zvýšenie, použijeme ich na tvorbu rozhlasových i televíznych programov, ktoré budú patriť k zlatému fondu," naznačil riaditeľ sekcie národnostného vysielania RTVS Attila Lovász. "Ide napríklad o formáty portrétov mladých osobností, televízne dokumenty i literárno-dramatické diela pre rozhlasové vysielanie," doplnil.Celková výška príspevku zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie činnosti RTVS v roku 2019 je po zmene 26.675.000 eur.