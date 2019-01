Bojnice si na tento rok naplánovali mierne prebytkový rozpočet

Pohľad na Bojnický zámok, ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bojnice 31. januára (TASR) - Bojnice budú v tomto roku hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom. Rozhodli o tom hlasovaním na svojom rokovaní vo štvrtok tamojší mestskí poslanci. Zároveň tak ukončili rozpočtové provizórium, v ktorom bolo mesto od začiatku tohto roka.Celkové príjmy mesta by mali v tomto roku dosiahnuť sumu 11.204.336 eur a celkové výdavky by mali byť na úrovni 11.162.736 eur. Prebytok tak predstavuje 41.600 eur.Z investičných akcií chce mesto zabezpečiť rekonštrukciu strechy na kultúrnom centre i rekonštrukciu ulice Hornoulická, kde má už pripravený realizačný projekt. V pláne má aj rekonštrukciu budovy v Dubnici na materskú školu.ozrejmil viceprimátor Jozef Hatvanyi.Samospráva chce z mimorozpočtových prostriedkov zrekonštruovať parkovisko za touto budovou, pričom náklady odhadla na 980.000 eur. Z dotácie má v pláne financovať i rekonštrukciu Meštianskeho domu za vyše milión eur vrátane vlastných zdrojov a Hurbanovho námestia za takmer 900.000 eur. Na plážovom kúpalisku chce zase zabezpečiť rekonštrukciu kotolne a vybudovanie korčuliarskeho oválu.vysvetlil viceprimátor.Položky ohľadom rekonštrukcie Pivára či Hurbanovho námestia sú do rozpočtu zaradené orientačne, reagovala poslankyňa Antónia Kováčová Píšová.doplnila.Bežné príjmy naplánovalo mesto na výšku 5.344.410 eur, bežné výdavky na 5.302.745 eur. Kapitálové príjmy by mali dosiahnuť 4.070.626 eur, kapitálové výdavky 5.714.851 eur. Príjmové finančné operácie sú vo výške 1.789.300 eur a výdavkové vo výške 145.140 eur.Mestskí poslanci zároveň schválili rozpočty príspevkových organizácií mesta, a to Kultúrneho centra Bojnice a Technických služieb. Rovnako tak rozpočtových organizácií - Základnej školy s materskou školou, Základnej umeleckej školy, Centra voľného času Junior a Zariadenia pre seniorov.ozrejmil Hatvanyi.Kováčová Píšová zároveň požiadala riaditeľov organizácií, aby predkladali zastupiteľstvu štvrťročné správy zamerané na ekonomickú situáciu.dodala s tým, že opatrenie súvisí aj s finančnou disciplínou organizácií a ich plánmi.