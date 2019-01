V Taliansku zhabali dve tony kokaínu z Kolumbie za 500 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 31. januára (TASR) - Talianska polícia vo štvrtok oznámila, že zhabala dve tony čistého kokaínu z Kolumbie. Ide o druhý najväčší kontraband zaistení v Taliansku za uplynulých 25 rokov, informuje agentúra AFP.Drogy, ktorých hodnota na čiernom trhu sa odhaduje na približne 500 miliónov eur, objavila polícia minulý týždeň v prístavnom meste Janov. Kokaín bol uložený v 60 balíkoch v prepravnom kontajneri, ktorý smeroval z Kolumbie do španielskeho mesta Barcelona.uvádza sa vo vyhlásení talianskej polície. Ide o najväčší kolumbijský drogový kartel aktívny od roku 2001, ktorý produkuje zhruba 70 percent kolumbijského kokaínu. Na kontrolu svojich pašeráckych trás, laboratórií na spracovávanie kokaínu a distribučných miest často používa násilie a zastrašovanie.Nálezu narkotík predchádzalo medzinárodné vyšetrovanie za účasti kolumbijskej, britskej a španielskej polície.Talianska finančná polícia v stredu informovala, že v toskánskom prístavnom meste Livorno sa našlo 644 kilogramov kokaínu ukrytého vo vreciach s honduraskou kávou, ktorý by mal na čiernom trhu hodnotu okolo 130 miliónov eur. Kontraband smeroval z Hondurasu do Barcelony.