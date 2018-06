Bojnice zabezpečia rekonštrukciu Hornoulickej a Kvetovej ulice

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bojnice 28. júna (TASR) - Samospráva Bojníc zabezpečí rekonštrukciu ďalších ulíc na území mesta. Financie vo výške 140.000 eur na realizáciu investície na Hornoulickej a Kvetovej ulici vyčlenila v rezervnom fonde mesta. Rozhodli o tom tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu (27.6.).Z rezervného fondu mesta prerozdelí medzi investície samospráva celkovo sumu vo výške 241.640 eur, a to na základe poslaneckého návrhu Jozefa Barborku. Okrem rekonštrukcie dvojice ulíc pôjdu financie aj na dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie na Štúrovej ulici v sume 6305,06 eura, vybudovanie parkoviska pri budove materskej školy v sume 17.780 eur. Ďalších 21.860 eur pôjde na prístavbu ku školskej kuchyni a jedálni, 15.000 eur na rekonštrukciu budovy základnej umeleckej školy na ulici J. Kráľa a 40.694,94 eura na vybudovanie ihriska v Dubnici.Pôvodný návrh počítal, že z rezervného fondu mesto prefinancuje namiesto rekonštrukcie Hornoulickej a Kvetovej ulice a ihriska v Dubnici obstaranie platobnej stanice na parkovisko pod Régiou, rekonštrukciu Baníckej ulice a rekonštrukciu časti strechy na budove Kultúrneho centra Bojnice. Ten poslanci neschválili.ozrejmil Barborka.Všetky tieto akcie, mimo časti financií na vybudovanie ihriska a rekonštrukcie Hornoulickej a Kvetovej ulice boli začlenené v rozpočte mesta na minulý rok, no nezrealizovali sa, preto ich mesto zapracovalo do tohtoročného rozpočtu, do jeho prvej alebo druhej úpravy. Časť z investícií už mesto zrealizovalo a zaplatilo, malo však záujem prefinancovať ich práve z rezervného fondu. Platobnú stanicu na parkovisko, rekonštrukciu strechy na kultúrnom centre, Baníckej a Štúrovej ulice financovalo mesto z bežného rozpočtu. Investície do školských zariadení a rekonštrukciu Hornoulickej a Kvetovej ulice ešte len zrealizuje.Mesto už v minulom období zabezpečilo rekonštrukciu spomínanej Baníckej, tiež Velvárskej, Štúrovej, Rázusovej a Jánošíkovej ulice.