P. Pellegrini odcestoval na summit EÚ v Bruseli

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. júna (TASR) - Predseda vlády SR Peter Pellegrini odcestoval vo štvrtok na dvojdňové zasadnutie Európskej rady v Bruseli. Ešte pred samotným summitom EÚ sa slovenský premiér zúčastní na pravidelnom rokovaní predsedov vlád krajín V4. S lídrami V4 by sa mal vo štvrtok stretnúť aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.Na summite EÚ budú premiéri a prezidenti členských krajín Únie rokovať najmä o migrácii, bezpečnosti a obrane, ale aj o finančných a ekonomických otázkach. V piatok by mali prebrať otázky reformy eurozóny a stav rozhovorov o brexite.Pellegrini sa spoločne so slovenskou delegáciou presunie po skončení summitu ešte v piatok 29. júna popoludní do Francúzska, kde v sobotu 30. júna absolvuje program s francúzskym prezidentom Macronom a českým predsedom vlády Andrejom Babišom.Slovenská republika si v tomto roku pripomína 100. výročie vzniku Československej republiky. Pellegrini, Babiš a Macron sa pri tejto príležitosti zúčastnia v sobotu – po skoršej schôdzke v Elyzejskom paláci - na slávnostnom ceremoniáli kladenia vencov na poli Kléber vo francúzskej obci Darney.TASR o tom informovala Patrícia Macíková z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR.