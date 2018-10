Bojnickej nemocnici stále chýba vybavenie, obstarávanie zrušili

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bojnice 6. októbra (TASR) - V časti zrekonštruovaného monobloku v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach naďalej chýba nové prvotné vybavenie. Súťaž na jeho obstaranie zrušila Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) avizoval, že súťaž vyhlásia opäť.uviedla pre TASR hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.Za daných okolností mal kontrolovaný podľa rady ÚVO umožniť súťažiť aj firmám, ktoré by objem 500.000 eur vedeli preukázať viacerými menšími zákazkami, nielen jednou veľkou.skonštatovala ďalej hovorkyňa ÚVO.Rada podľa nej navyše upozornila, že jeden z potenciálnych dodávateľov sa opakovane pýtal na správny výklad danej podmienky, či ju musí preukázať jednou zákazkou v hodnote 500.000 eur alebo môže aj viacerými, napríklad troma zákazkami, z ktorých každá bude mať hodnotu 300.000 eur.dodala.Verejné obstarávanie na investičnú akciu na prvotné vybavenie vyhlásia opäť, informovala TASR Veronika Rezáková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, ktorý je zriaďovateľom nemocnice.Náklady na obstaranie zdravotníckej techniky odhadla nemocnica na asi 1,8 milióna eur bez dane pridanej hodnoty (DPH). Zabezpečiť okrem iného plánovala operačné stoly, lôžka či ďalšie prístrojové vybavenie ako EKG prístroj či defibrilátor. Zdravotnícka technika má smerovať do dobudovaného a zrekonštruovaného monobloku.ozrejmila Rezáková. Do monobloku, kde sú i nové operačné sály, by sa mali presťahovať i ďalšie oddelenia. Dodávateľom diela je trenčianska spoločnosť Keraming, tá v súčasnosti zabezpečuje i realizáciu energocentra, ktorého potreba vyplynula počas rekonštrukcie a mali by sa naň napojiť zrekonštruované časti nemocnice.vyčíslila Rezáková. Investíciu hradí TSK zo svojich zdrojov.