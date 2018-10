J. Blanár: Smer-SD nechce zamiesť únos Vietnamca pod koberec

Na snímke poslanec Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Na archívnej snímke Gábor Grendel (OĽaNO).

Bratislava 6. októbra (TASR) - Strane Smer-SD ide o to, aby sa vyriešila kauza okolo únosu vietnamského občana. Nie je pravdou, že sa snaží tento prípadPovedal to podpredseda strany a poslanec Národnej rady SR Juraj Blanár v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.uviedol koaličný poslanec. Podľa jeho slov opozícia zneužíva únos vietnamského občana rovnako ako vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Blanár hovorí o veľkom zlyhaní nemeckých orgánov a vyšetrovateľov spravodajskej služby, že sa na území Nemecka mohlo stať niečo také ako únos Vietnamca.priblížil. Blanár vyčíta opozícii, že tvrdí, že snahou koalície jeVyzval, aby takéto vyhlásenia nepadali, pretože poškodzujú Slovensko.Opozičný poslanec Gábor Grendel (OĽaNO) povedal, že si Blanára váži, ale nepáči sa mu, že používaZdôraznil, že v prípade Vietnamcauviedol Grendel.V máji zasa podľa Grendela ministerka vnútra uviedla, že sa o únose rezort dozvedel až v januári a nie v auguste. K zbaveniu mlčanlivosti malo dôjsť podľa opozičného poslanca oveľa skôr.povedal Grendel. Verí, že v prípade Slovenska mohlo ísť aj o amaterizmus.dodal.Blanár vyzval, aby opozícia nechala vyšetrovateľov urobiť si svoju prácu. Pripustil, že možno polícia urobila viacero procesných chýb, no snaží sa urobiť všetko pre vyšetrenie kauzy. Slovenská polícia, experti a odborníci či kriminalisti dokázali podľa Blanára urobiť "kus dobrej práce", s čím Grendel súhlasil, no dodal, že to bolo v prípade únosu Vietnamca "až po roku".