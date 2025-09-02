Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

02. septembra 2025

Bojnický festival poctivých vín 2025 predstaví originálne vína zo Slovenska i sveta



V Bojniciach sa v sobotu 13.9.2025 uskutoční šiesty ročník festivalu poctivých vín, kde skvelé vinárstva ponúknu na degustáciu svoje poctivé vína. Festival zároveň predstavuje najlepšie gastro podniky a vinotéky, ktoré v meste pôsobia (sú partnermi podujatia).



Historické pramene uvádzajú, že na území Bojníc sa dorábalo víno už v     15. storočí. A legenda dodáva, že bolo také kyslé, že by ho nepili  ani    kočiši grófa Pállfyho na Bojnickom zámku... Nuž čo je pravdy na  tomto    tvrdení, dnes už ťažko zistíme, keďže vinice tu zanikli v  priebehu 18.    storočia najmä plienením vojsk za protihabsburských  povstaní.    Samozrejme, víno sa pilo naďalej, len sa dovážalo z iných  oblastí.    Bojnický festival poctivých vín chce nadviazať na historické  súvislosti    vínnej kultúry v regióne Hornej Nitry a predstaviť  milovníkom tohto    lahodného moku originálne vína zo Slovenska i sveta.  Festival spája    zážitok degustácie poctivých vín s konkrétnym  príbehom ľudí, ktorí   tieto  vína svojím umom a rukami tvoria, spolu s  jedinečnou atmosférou    mestečka s najromantickejším zámkom na  Slovensku, vďaka čomu Bojnice    nazývajú Avignon strednej Európy.  Zároveň má snahu predstaviť najlepšie    reštaurácie a vinotéky, ktoré  tu dnes na gastro scéne pôsobia (sú    partnermi podujatia). 

Degustačný pas na festival je možné zakúpiť v deň konania   podujatia - sobota 13.9.2025 v čase 13.00 - 17.00 hod. na adrese:   Hviezdoslavova ulica č. 34 / Bencovje grunt - Múzeum remesiel, Bojnice   (centrum mesta) 

Počet degustačných  pasov na 6. ročník festivalu je limitovaný 333  kusov.

Vínne zastávky v roku 2025

1. Bencovje grunt - Múzeum remesiel / "úvodná stanica" festivalu

- na tomto mieste (Hviezdoslavova ulica č. 34) si môžete v deň konania podujatia sobota 13.9.2025 kúpiť degustačný pas na festival (od 13.00 hod.) + počas celého podujatia dokúpiť ďalšie degustačné kupóny

2. Muzika restaurant / Víno Ludvik

3. Kofíčko coffee & bar / ÉÓS Wine Dvory

4. Lavkafé / Vivino - Vína Francúzska, Španielska, Talianska a Nemecka

5. Biograf restaurant / Movino

6. Vinotéka pod Zámkom / Vína Piemontu, Veneta, Toskánska, Púlie a Alto Adige (Taliansko)

7. Hygge coffee & bar / Vinum Verben

8. Kaviareň Pauza / Vinojek - J & J Knápek

9. Starý dom restaurant / Pavelka a syn

10. Alej restaurant / Vinárstvo Berta

Viac informácií o vinárstvach na www.bojnicevino.sk

 


