Utorok 2.9.2025
02. septembra 2025
Bojnický festival poctivých vín 2025 predstaví originálne vína zo Slovenska i sveta
V Bojniciach sa v sobotu 13.9.2025 uskutoční šiesty ročník festivalu poctivých vín, kde skvelé vinárstva ponúknu na degustáciu svoje poctivé vína. Festival zároveň predstavuje najlepšie gastro podniky a vinotéky, ktoré v meste pôsobia (sú partnermi podujatia).
Historické pramene uvádzajú, že na území Bojníc sa dorábalo víno už v 15. storočí. A legenda dodáva, že bolo také kyslé, že by ho nepili ani kočiši grófa Pállfyho na Bojnickom zámku... Nuž čo je pravdy na tomto tvrdení, dnes už ťažko zistíme, keďže vinice tu zanikli v priebehu 18. storočia najmä plienením vojsk za protihabsburských povstaní. Samozrejme, víno sa pilo naďalej, len sa dovážalo z iných oblastí. Bojnický festival poctivých vín chce nadviazať na historické súvislosti vínnej kultúry v regióne Hornej Nitry a predstaviť milovníkom tohto lahodného moku originálne vína zo Slovenska i sveta. Festival spája zážitok degustácie poctivých vín s konkrétnym príbehom ľudí, ktorí tieto vína svojím umom a rukami tvoria, spolu s jedinečnou atmosférou mestečka s najromantickejším zámkom na Slovensku, vďaka čomu Bojnice nazývajú Avignon strednej Európy. Zároveň má snahu predstaviť najlepšie reštaurácie a vinotéky, ktoré tu dnes na gastro scéne pôsobia (sú partnermi podujatia).
Degustačný pas na festival je možné zakúpiť v deň konania podujatia - sobota 13.9.2025 v čase 13.00 - 17.00 hod. na adrese: Hviezdoslavova ulica č. 34 / Bencovje grunt - Múzeum remesiel, Bojnice (centrum mesta)
Počet degustačných pasov na 6. ročník festivalu je limitovaný 333 kusov.
Vínne zastávky v roku 2025
1. Bencovje grunt - Múzeum remesiel / "úvodná stanica" festivalu
- na tomto mieste (Hviezdoslavova ulica č. 34) si môžete v deň konania podujatia sobota 13.9.2025 kúpiť degustačný pas na festival (od 13.00 hod.) + počas celého podujatia dokúpiť ďalšie degustačné kupóny
2. Muzika restaurant / Víno Ludvik
3. Kofíčko coffee & bar / ÉÓS Wine Dvory
4. Lavkafé / Vivino - Vína Francúzska, Španielska, Talianska a Nemecka
5. Biograf restaurant / Movino
6. Vinotéka pod Zámkom / Vína Piemontu, Veneta, Toskánska, Púlie a Alto Adige (Taliansko)
7. Hygge coffee & bar / Vinum Verben
8. Kaviareň Pauza / Vinojek - J & J Knápek
9. Starý dom restaurant / Pavelka a syn
10. Alej restaurant / Vinárstvo Berta
Viac informácií o vinárstvach na www.bojnicevino.sk
