 Utorok 2.9.2025
 24hod.sk    Z domova

02. septembra 2025

Najvyššie položená kalvária v strednej Európe má za sebou obnovu, pribudli tri nové diela – FOTO


Tagy: Kalvária Krížová cesta Starý Smokovec Vysoké Tatry

Najvyššie položenú krížovú cestu v strednej Európe, ktorá sa nachádza nad Starým Smokovcom vo Vysokých ...



img_20250901_170046_121 676x507 2.9.2025 (SITA.sk) - Najvyššie položenú krížovú cestu v strednej Európe, ktorá sa nachádza nad Starým Smokovcom vo Vysokých Tatrách, obnovili. Umelecké stvárnenie štrnástich zastavení vznikalo v rokoch 2010 až 2015, vytvorili ho profesionálni poľskí a slovenskí sochári v rámci umeleckého sympózia.


Jednotlivé diela z prírodných materiálov však poznačil zub času, preto sa pristúpilo k ich obnove a výmene. Vynovenú cestu dnes požehnal spišský diecézny biskup František Trstenský.

Sochy opravili alebo nahradili


Smokovecká kalvária v sebe spája duchovno s umením a zdraviu prospešným pohybom na čerstvom tatranskom vzduchu. Na jej výstavbe sa podieľali Kúpele Nový Smokovec, Tatranská galéria v Poprade, mesto Vysoké Tatry a Spišská diecéza. Do obnovy Smokoveckej kalvárie sa pustili v lete pri príležitosti 30. výročia návštevy dnes už svätého Jána Pavla II.

Diagnostika stavu jednotlivých umeleckých diel po obhliadke totiž ukázala, že niektoré si vyžadujú generálnu opravu, iné museli nahradiť kompletne. „Počas nedávno ukončených prác opravili poškodené zastavenia a nainštalovali tri nové diela, pod ktoré sa autorsky podpísal Patrik Želonka zo Slovenskej Vsi,“ ozrejmila za mesto Katarína Bohušová.

Obnova prebiehala za plnej prevádzky


Ako vysvetlila samospráva, pri obnove museli postupovať s maximálnou opatrnosťou, odbornosťou a citom k dielu, pričom všetky zásahy konzultovali s odborníkmi. Rekonštrukčné práce tam realizovali za stáleho otvorenia kalvárie. Obnovu financovali kúpele, s realizáciou pomohlo aj mesto Vysoké Tatry, ktoré osadilo nové lavičky. To sa pravidelne stará o údržbu zhruba dva kilometre dlhého okruhu nad najstaršou tatranskou osadou.

Začiatok krížovej cesty sa nachádza neďaleko Chaty Čučoriedka, kde niekoľkokrát prenocoval ešte ako mladý študent Karol Wojtyla, budúci pápež Ján Pavol II. V meste Vysoké Tatry patrí súčasný rok 2025 práve jemu, a to pri príležitosti spomínaného 30. výročia návštevy. Okruh kalvárie vedie aj popri prameni liečivej kyselky, ktorá vyviera spod Slavkovského štítu.

Zdroj: SITA.sk - Najvyššie položená kalvária v strednej Európe má za sebou obnovu, pribudli tri nové diela – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kalvária Krížová cesta Starý Smokovec Vysoké Tatry
