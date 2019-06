Bojnický zámok bude opäť patriť deťom

Na archívnej snímke Bojnický zámok. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bojnice 11. júna (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) – Múzeum Bojnice pripravilo pre detských návštevníkov 23. ročník podujatia Rozprávkový zámok. Tento rok bude o snoch, odvahe, sile vlastných schopností a verejnosť ho môže navštíviť na zámku od 12. júna. Informovala o tom Petra Gordíková z oddelenia marketingu bojnického múzea.Aktuálny ročník nesie názov Čarodejník z krajiny Oz. Inšpirovaný je rovnomennou knihou Lymana Franka Bauma a rozpráva príbeh malej Dorotky, ktorá žije v domčeku so strýkom a tetou.priblížila Gordíková.Príbeh odvážnej Dorotky je podľa nej príbehom o splnených snoch a sile vlastnej viery.dodala.Prekvapenie čaká na všetky Dorotky a Doroty, ktoré pri vstupe na prehliadku zámku dostanú od organizátora podujatia darček. Podujatie Rozprávkový zámok si návštevníci Bojnického zámku budú môcť pozrieť v termínoch od 12. do 16. júna a od 19. do 23. júna.