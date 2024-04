Bojovali sme, ale prvá tretina bola príliš. Tréner slovenskej reprezentácie Ramsay sa vyjadril k prehre proti Česku

Celú tretinu sa hľadali

Čaká ich ďalší zápas

Nasledujúce zápasy

27.4.2024 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v piatkovom prípravnom dueli pred májovými majstrovstvami sveta s výberom Česka. Zverencom trénera Craiga Ramseyho na trenčianskom ľade vôbec nevyšla prvá tretina.Česi boli aktívnejší, korčuľovali rýchlejšie a mali výrazne viac streleckých pokusov. Kým tím SR preveril súperovho brankára Lukáša Klimeša len trikrát, česká reprezentácia mala 19 takých pokusov a tri puky skončili za Samuelom Hlavajom.„Prehrali sme prvú tretinu, neboli sme pripravení a mali sme veľa strát. Bojovali sme, ale prvá tretina bola príliš... Počas prestávky som hráčov čakal v kabíne, čo nezvyknem. Povedal im, že tým, že tam som, niečo nie je dobré. Nebolo akceptovateľné, aby sme tak odohrali prvú tretinu," uviedol tréner Craig Ramsay v prenose JOJ Šport.So slovami kanadského kouča súhlasil aj autor prvého slovenského gólu Andrej Kudrna : „Začiatok duelu nebol taký, aký by sme si predstavovali a celú tretinu sme sa hľadali. V šatni sme si k tomu niečo povedali a potom už ďalších štyridsať minút bolo lepších," povedal pre denník Šport útočník Litvínova.Dominantnú hru svojho tímu v prvej tretine ocenil aj tréner českej reprezentácie Radim Rulík „Som rád, že to Slováci po prvej tretine nezabalili. Od druhého dejstva po náš šli, boli agresívnejší a pomerne aktívni. Navodili nám presne tie situácie, ktoré potrebujeme v rýchlosti riešiť. Bola to dobrá previerka proti kvalitnému súperovi," zhodnotil Rulík pre web iDnes.cz. Slovensko sa s rovnakým súperom stretne aj v sobotu ov Bratislave.„Zmenu urobíme asi len na brankárskom poste, veľa iných zmien neurobíme. Možné je, že premiešame formácie. Tieto zápasy v rýchlom slede sú pre nás výbornou skúškou pred zápasmi na MS, kde takisto budeme hrať dve stretnutia v priebehu dvoch dní," povedal asistent reprezentácie SR Peter Frühauf Pred odchodom na MS do Česka () budú hrať slovenskí hokejisti už len v domácom prostredí. Po odvete s Českom bude nasledovaťsúboj v Žiline proti Poliakom. Generálkou na svetový šampionát bude bratislavský duel proti Američanom ().Na MS sa slovenskí hráči predstavia v základnej skupine v Ostrave a ich súpermi budú postupne Nemci, Kazachovia, Američania, Poliaci, Francúzi, Lotyši a Švédi.